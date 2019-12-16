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Burnundan çıkanı görünce doktorlar şoke oldu! Mide bulandıran olay hayrete düşürdü

Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken 51 yaşındaki yaşlı adam tüm dünyayı şoke etti. Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar. Adamın burnundan kocaman canlı bir sülük çıktı. Sülükler ya da, halkalı solucanlar şubesine ait bir sınıfdır. Sülüklerin tatlı su, kara ve deniz formları vardır. Oligochaeta, şubesiyle yakın akrabalardır ve klitellum yapısını bulunudururlar. Toprak solucanları gibi hermafroditlerdir. Bütün sülükler etçildir.

16.12.2019 12:31 - Son Güncelleme: 16.12.2019 12:35
Bunundan çıkanı görünce doktorlar şoke oldu! Mide bulandıran olay

Çin'den gelen bu görüntüler yok artık dedirtecek cinsten. Baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti geçen 51 yaşındaki adam soluğu doktorun yanında aldı. Doktor yaşlı adamın burnundan öyle bir şey çıkardı ki sanal alem sallandı. Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.
Parazit, bir canlıya bağımlı olarak yaşayabilen ve üzerinde yaşadığı canlıya zarar verebilen organizmaya verilen isimdir. (Bazı durumlarda parazit, asalaklık olarak tanımlanır.)

Bunundan çıkanı görünce doktorlar şoke oldu! Mide bulandıran olay

Çin'in Beihai Halk Hastanesi'nde 10 günü aşkın süredir burnundaki kanama geçmeyen adam, doktor Liu Xiongguang'a gitti.

Bunundan çıkanı görünce doktorlar şoke oldu! Mide bulandıran olay

Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı.

Bunundan çıkanı görünce doktorlar şoke oldu! Mide bulandıran olay

Burnundan çıkan sülüğün canlı ve fazlaca büyük olması görenleri hayrete düşürdü.

Bunundan çıkanı görünce doktorlar şoke oldu! Mide bulandıran olay

Doktorun yanında çalışan hemşire tarafından telefona kaydedilen anlar, sanal alemde izlenme rekorları kırdı.

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