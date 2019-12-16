Burnundan çıkanı görünce doktorlar şoke oldu! Mide bulandıran olay hayrete düşürdü
Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken 51 yaşındaki yaşlı adam tüm dünyayı şoke etti. Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar. Adamın burnundan kocaman canlı bir sülük çıktı. Sülükler ya da, halkalı solucanlar şubesine ait bir sınıfdır. Sülüklerin tatlı su, kara ve deniz formları vardır. Oligochaeta, şubesiyle yakın akrabalardır ve klitellum yapısını bulunudururlar. Toprak solucanları gibi hermafroditlerdir. Bütün sülükler etçildir.
Çin'den gelen bu görüntüler yok artık dedirtecek cinsten. Baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti geçen 51 yaşındaki adam soluğu doktorun yanında aldı. Doktor yaşlı adamın burnundan öyle bir şey çıkardı ki sanal alem sallandı. Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.
Parazit, bir canlıya bağımlı olarak yaşayabilen ve üzerinde yaşadığı canlıya zarar verebilen organizmaya verilen isimdir. (Bazı durumlarda parazit, asalaklık olarak tanımlanır.)