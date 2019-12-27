Cuma mesajları 27 Aralık! En güzel ve en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizi sevindirin! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları... Sevdiklerine ve yakınlarına en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları göndererek iyi dileklerde bulunmak isteyen milyonlarca vatandaş, internet üzerinde araştırmasını sürdürüyor. Sizler için en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte SMS, WhatsApp, Twitter ve Facebook ile sevdiklerinize gönderebileceğiniz en yeni ve en güzel Cuma mesajları...
27.12.2019 07:45
- Son Güncelleme: 27.12.2019 07:45
En yeni cuma mesajları burada! Facebook, Twitter, Instagram, SMS ve WhatsApp gibi platformlar üzerinden gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. Sizde cuma günü yakınlarınıza, akrabalarınıza ve dostlarınıza Cuma mesajları göndererek Cuma gününün hayırlara vesile olmasını dileyebilr ve yakınlarınızı attığınız mesajla sevindirebilirsiniz. İşte 27 Aralık'a özel en güzel ve resimli cuma mesajları...
- Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.
- Allah'ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı cumalar dilerim.
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