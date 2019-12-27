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Cuma mesajları 27 Aralık! En güzel ve en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizi sevindirin! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... Sevdiklerine ve yakınlarına en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları göndererek iyi dileklerde bulunmak isteyen milyonlarca vatandaş, internet üzerinde araştırmasını sürdürüyor. Sizler için en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte SMS, WhatsApp, Twitter ve Facebook ile sevdiklerinize gönderebileceğiniz en yeni ve en güzel Cuma mesajları...

27.12.2019 07:45 - Son Güncelleme: 27.12.2019 07:45
Cuma mesajları 27 Aralık! En güzel ve en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizi sevindirin! Hayırlı Cumalar

En yeni cuma mesajları burada! Facebook, Twitter, Instagram, SMS ve WhatsApp gibi platformlar üzerinden gönderebileceğiniz en güzel cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. Sizde cuma günü yakınlarınıza, akrabalarınıza ve dostlarınıza Cuma mesajları göndererek Cuma gününün hayırlara vesile olmasını dileyebilr ve yakınlarınızı attığınız mesajla sevindirebilirsiniz. İşte 27 Aralık'a özel en güzel ve resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları 27 Aralık! En güzel ve en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizi sevindirin! Hayırlı Cumalar

- Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

- Allah'ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma mesajları 27 Aralık! En güzel ve en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizi sevindirin! Hayırlı Cumalar

- Allahım dua'nın hayırlısı, sevgininde hayırlısı, eşin de hayırlısı, ömrün de hayırlısı, ölümün de hayırlısını nasip et. Amin... Hayırlı Cumalar.

- Allahım kaldırmakta zorluk çekeceğim imtihanlardan sana sığınırım... Beni ve sevdiklerimi dertlerin zoruyla imtihan etme. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Cuma mesajları 27 Aralık! En güzel ve en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizi sevindirin! Hayırlı Cumalar

- Selamun Aleyküm. Hayırlı ve bereketli bir Cuma diliyorum. Cumanız mübârek, Dualarınız kabul, Ömrünüz bereketli olsun inşaallah.

- "Size iki nasîhatçı bıraktım. Biri susar, biri konuşur. Susan nasîhatçı, ölümdür. Konuşan ise, Kur'an-ı Kerîm'dir." Hz.Muhammed (sav). Hayırlı Nurlu Cumalar.

Cuma mesajları 27 Aralık! En güzel ve en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizi sevindirin! Hayırlı Cumalar

- Kabrim Beni Bekliyorken Dünyalik Hevesteyim, Uyandir Artik Ya Rab ! Belki Son Nefesteyim. Hayirli Cumalar.

- Öyle yollar uzanır ki hakka yürümek için, tomurcuklar yeşerir güller açar Onu görmek için, dua eden birileri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız Mübarek Olsun.

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