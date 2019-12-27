Cuma mesajları 27 Aralık! En güzel ve en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizi sevindirin! Hayırlı Cumalar

- Kabrim Beni Bekliyorken Dünyalik Hevesteyim, Uyandir Artik Ya Rab ! Belki Son Nefesteyim. Hayirli Cumalar.

- Öyle yollar uzanır ki hakka yürümek için, tomurcuklar yeşerir güller açar Onu görmek için, dua eden birileri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız Mübarek Olsun.