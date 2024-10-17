CUMA HUTBESİ KONUSU 18 Ekim 2024 || Diyanet Cuma Hutbesi Tam Metin full PDF indir!

Her hafta Cuma namazı öncesinde camilerde okunan hutbelerin içeriği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. 18 Ekim Cuma günü için belirlenen hutbe konusu "Allah'ı, Ölümü ve Ahireti Unutmadan Bir Ömür Sürelim" oldu. Perşembe akşamı yayımlanan hutbede, bireylerin dünyaya kapılmadan, Allah'a yönelerek ve ahiret bilinciyle yaşamaları gerektiği ifade ediliyor. Vatandaşlar, hutbenin tam metnine Diyanet'in resmi sayfası üzerinden erişebiliyor. İşte 18 Ekim 2024 Cuma hutbesi...

ALLAH'I, ÖLÜMÜ VE AHİRETİ UNUTMADAN BİR ÖMÜR SÜRELİM Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Şeytan, onları etkisi altına almış, kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar şeytanın ¬yandaşlarıdır!" Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "…Gaflete dalan, boşa zaman geçiren, kabirleri unutan kul ne kötüdür! Azgınlık yapan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gideceğini unutan kul ne kötüdür!..."