Corona virüsten hayatını kaybeden ünlüler şoke etti! Onlar koronavirüs mücadelesini kaybetti!
İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına yakalanıp iyileşen ünlülerin yanı sıra hayatını kaybeden de birçok ünlü isim var. Son olarak Grammy ödüllü folk müzik sanatçısı John Prine koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İşte koronavirüse karşı mücadeleyi kaybeden ünlü isimler... Coronavirüs bir bakteri olmadığı için antibiyotikler işe yaramaz. Şu anda coronavirüse özgü bir tedavi yoktur. Ana tedavi, semptomatik tedavidir. Coronavirüs tedavisi ve coronavirüs aşısı geliştirme çalışmaları sürmektedir. Her virüs gibi coronavirüste de bağışıklık sistemini güçlü tutmak (yeterli kaliteli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite) önemlidir.
İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına yakalanıp iyileşen ünlülerin yanı sıra hayatını kaybeden de birçok ünlü isim var. Son olarak Grammy ödüllü folk müzik sanatçısı John Prine koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İşte koronavirüse karşı mücadeleyi kaybeden ünlü isimler...
John Prine
İki kez Grammy ödülü kazanan Amerikan folk müzik sanatçısı John Prine, corona virüsten dolayı 73 yaşında hayatını kaybetti. ABD'nin Nashville kentindeki Vanderbilt Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Prine'ın ölüm haberini eşi Fiona Prine doğruladı. Ünlü şarkıcı, bugüne kadar Hello in There, Paradise, Sam Stone ve Angel from Montgomery gibi bilinen şarkılara imza atmıştı.
Jay Benedict
The Dark Knight Rises ve Alien 2 filmlerinde rol alan, İngiltere'de Foyle's War dizisinde canlandırdığı Binbaşı John Kieffer rolüyle tanınman Amerikalı oyuncu Jay Benedict, corona virüsü nedeniyle yaşamını kaybetti.
TCG Artist Management konuyla ilgili açıklamasında "Bu öğle COVID-19 ile olan savaşına yenik düşen sevgili müşterimiz Jay Benedict'in hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Ailesine taziyelerimizi iletiyoruz" dedi.