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Corona virüsten hayatını kaybeden ünlüler şoke etti! Onlar koronavirüs mücadelesini kaybetti!

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına yakalanıp iyileşen ünlülerin yanı sıra hayatını kaybeden de birçok ünlü isim var. Son olarak Grammy ödüllü folk müzik sanatçısı John Prine koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İşte koronavirüse karşı mücadeleyi kaybeden ünlü isimler... Coronavirüs bir bakteri olmadığı için antibiyotikler işe yaramaz. Şu anda coronavirüse özgü bir tedavi yoktur. Ana tedavi, semptomatik tedavidir. Coronavirüs tedavisi ve coronavirüs aşısı geliştirme çalışmaları sürmektedir. Her virüs gibi coronavirüste de bağışıklık sistemini güçlü tutmak (yeterli kaliteli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite) önemlidir.

09.04.2020 17:36 - Son Güncelleme: 09.04.2020 17:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





