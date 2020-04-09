Atla Gel Şaban'da inanılmaz hata! Yeşilçam'ın efsane isimleri Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin oynadığı filmde...

Niyazi git gide at yarışını tutturmaya yaklaşır bunun farkına varan Kazım, Niyazi'ye ilham gelmesi için tüm şartları sağlar. Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister onlar da temin edilmiştir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

Filmdeki inanılmaz hata ise yıllar sonra fark edildi. İşte Atla Gel Şaban ve diğer filmlerdeki çekim hatalarını sizler için derledik...