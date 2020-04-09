Atla Gel Şaban'da inanılmaz hata! Yeşilçam'ın efsane isimleri Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin oynadığı filmde...
Her Kemal Sunal filmi de olduğu gibi Atla Gel Şaban, efsane oyuncunun en sevilen filmlerinden biridir ve izlemeyen yoktur. Ancak bu kadar izlenmesine rağmen Atla Gel Şaban'daki bu hatayı hiçbirimiz görmedik. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Atla Gel Şaban filmindeki çekim hatası görenler şaşırttı. Tabi sadece Atla Gel Şaban değil... İşte yıllar sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmlerde herkesi şaşırtan hatalar.
Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrolünde oynadığı Atla Gel Şaban filmi yıllar geçse de izlenmeye devam ediyor. Bir fabrikada çalışan ve kıt kanaat geçinen Niyazi'nin at yarışı oynarken bütün atları bilmesi başına büyük işler açar. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır. Kazım Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister.
Niyazi git gide at yarışını tutturmaya yaklaşır bunun farkına varan Kazım, Niyazi'ye ilham gelmesi için tüm şartları sağlar. Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister onlar da temin edilmiştir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.
Filmdeki inanılmaz hata ise yıllar sonra fark edildi. İşte Atla Gel Şaban ve diğer filmlerdeki çekim hatalarını sizler için derledik...