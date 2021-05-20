Cinsel bölgesindeki siğiller sonu oldu! Özel bölgesinden ameliyat olan adamın akılalmaz sonu...
İstanbul Esenyurt'ta özel bölgesinde çıkan siğiller nedeniyle cinsel organının kısaldığını düşünerek ameliyat olan adam hayatını kaybetti. 2 yıllık evli Vedat T.'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıktı.
İstanbul Levent'teki özel bir hastanede gerçekleşen ameliyatın ardından uyandırılmaya çalışılan Vedat T.'nin kalbi durdu. Kalp masajıyla hayata döndürülen Vedat T., aynı hastanenin Bakırköy şubesine sevk edildi ancak yeniden kalbi durdu. İkinci kez hayata döndürülen Vedat T. hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Esenyurt'ta özel bölgesindeki siğiller nedeniyle cinsel organında 3 santim kısalma meydana geldiğini düşünerek bıçak altına yatınca ölen 2 yıllık evli Vedat T.'yle (29) ilgili soruşturma sürüyor. Levent'teki özel bir hastanede gerçekleşen ameliyatın ardından uyandırılmaya çalışılan Vedat T.'nin kalbi durdu.