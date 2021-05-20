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Cinsel bölgesindeki siğiller sonu oldu! Özel bölgesinden ameliyat olan adamın akılalmaz sonu...

İstanbul Esenyurt'ta özel bölgesinde çıkan siğiller nedeniyle cinsel organının kısaldığını düşünerek ameliyat olan adam hayatını kaybetti. 2 yıllık evli Vedat T.'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıktı.

20.05.2021 15:08 - Son Güncelleme: 20.05.2021 15:08
Cinsel bölgesindeki siğiller sonu oldu! Özel bölgesinden ameliyat olan adamın akılalmaz sonu...

İstanbul Levent'teki özel bir hastanede gerçekleşen ameliyatın ardından uyandırılmaya çalışılan Vedat T.'nin kalbi durdu. Kalp masajıyla hayata döndürülen Vedat T., aynı hastanenin Bakırköy şubesine sevk edildi ancak yeniden kalbi durdu. İkinci kez hayata döndürülen Vedat T. hastanede hayatını kaybetti.

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Cinsel bölgesindeki siğiller sonu oldu! Özel bölgesinden ameliyat olan adamın akılalmaz sonu...

İstanbul Esenyurt'ta özel bölgesindeki siğiller nedeniyle cinsel organında 3 santim kısalma meydana geldiğini düşünerek bıçak altına yatınca ölen 2 yıllık evli Vedat T.'yle (29) ilgili soruşturma sürüyor. Levent'teki özel bir hastanede gerçekleşen ameliyatın ardından uyandırılmaya çalışılan Vedat T.'nin kalbi durdu.

Cinsel bölgesindeki siğiller sonu oldu! Özel bölgesinden ameliyat olan adamın akılalmaz sonu...

Kalp masajıyla hayata döndürülen Vedat T., aynı hastanenin Bakırköy şubesine sevk edildi ancak yeniden kalbi durdu. İkinci kez hayata döndürülen Vedat T. hastanede hayatını kaybetti. Ameliyata giren doktor T.T., "Anesteziden çıkamadı. Benim bir kusurum yok" sözleriyle kendini savundu.

Cinsel bölgesindeki siğiller sonu oldu! Özel bölgesinden ameliyat olan adamın akılalmaz sonu...

ŞUBAT AYINDA BAŞLADI
Ailenin şikayeti üzerine savcılık, doktor T.T., anestezi uzmanı ve hemşire hakkında soruşturma başlattı. Vedat T., geçen şubatta özel bölgesinde siğiller çıktığını fark etti. Siğillerin çoğalmasıyla cinsel organında küçülme olduğunu gördü.

Cinsel bölgesindeki siğiller sonu oldu! Özel bölgesinden ameliyat olan adamın akılalmaz sonu...

Sabah'ın haberine göre, tedavi olmak için İstanbul Levent'teki özel bir hastaneye başvurdu. Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası adamın siğillerinin yok edilmesine ve göğüs bölgesinden alınan yağların cinsel organına aktarılmasına karar verildi.