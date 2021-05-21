Lunaparkta feci olay! Saniyeler sonra...
Bazı anlarda çekilen fotoğrafların zamanlaması ortaya kusursuz kareler çıkarabiliyor. Ancak bazı fotoğraflara konu olan kişiler oldukça şanssız olabiliyor. İşte saniyeler sonrasını merak edeceğiniz korku ve heyecan dolu anlarda çekilen o fotoğraflar...
21.05.2021 06:21
- Son Güncelleme: 21.05.2021 06:21
Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.
Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir.
Doğru yapılmadığında ortaya bu görüntülerin çıkması kaçınılmaz...