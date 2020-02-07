Çığ şehidi Özen Akçam'ın kız kardeşi ağabeyinin montunu giyerek asker selamı verdi

Asker montu giyen şehidin kız kardeşi Sıla Akçam, asker selamı vererek, "Sen benim gururumsun ağabeyim. Sen şehit olmak istiyordun, ben senle gurur duyuyorum. Ben sana söz verdim. Bir damla gözyaşı dökmeyeceğim. Canımın içisin başımı hep dik tutacağım" dedi.

