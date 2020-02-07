Çığ şehidi Özen Akçam'ın kız kardeşi ağabeyinin montunu giyerek asker selamı verdi
Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ faciasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam'ın (26) memleketi Artvin'in Ardanuç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin kız kardeşi Sıla Akçam ağabeyinin kamuflaj parkasını giyerek asker selamı verdi.
07.02.2020 15:17
- Son Güncelleme: 07.02.2020 15:32
Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Yasın Başbay, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve binlerce vatandaş katıldı.
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