Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yaşadığı ev ortaya çıktı: Havuz, 3 yatak odası, 6 banyo, rulet masası...
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'te teslim olan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'den kaçarak yerleştiği Uruguay'da yaşadığı 10 odalı evin fotoğrafları ortaya çıktı. Söz konusu malikanede sauna, ısıtmalı yüzme havuzu, üç yatak odası ve altı banyo yer alıyor. Lüks malikanede rulet masasının da olduğu kumar bölümü de bulunuyor. İşte kare kare Tosuncuk Mehmet Aydın'ın evi...
10.07.2021 01:22
- Son Güncelleme: 10.07.2021 01:39
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'den kaçarak yerleştiği Uruguay'da yaşadığı ev ortaya çıktı.
Bin 500 metrekarelik arsa içerisinde yer alan 500 metrekarelik malikanede sauna, ısıtmalı yüzme havuzu, üç yatak odası ve altı banyo yer alıyor. Kendisine ait 70 metre uzunluğunda iskelesi olan lüks malikanede rulet masasının da olduğu kumar bölümü de bulunuyor.
Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın 2018 yılında Türkiye'den Uruguay'a kaçarak bu ülkeye yerleşmişti.
İki yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiden 500 milyon TL'den fazla para toplayarak kaçan Aydın'ın yaşadığı malikane ortaya çıktı.
Uruguay'ın en lüks yerlerinden biri olan San Jose'deki Marina de Santa Lucia bölgesindeki ev bin 500 metrekarelik bir arsanın içerisinde bulunuyor.