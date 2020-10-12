CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin peyzaj skandalına sert tepki:" Şehrin bütünü bozacak şekilde boyama yapılmaz"

KİRLETİCİLERİ EN YÜZDE 30 ORANINDA FİLTRE EDİYOR

Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk yapılan çalışmayı doğru bulmadığını belirterek şunları söyledi:



"Dikey bahçelerin amacı özellikle yol koridorlarında egzozdan çıkan kirleticileri en az yüzde 30 oranında filtre etmek. Sera gazı salınımı olan karbondioksiti o bölgede absorbe etmek. Sürücü ve yolcular için daha pozitif ortamda hareket etmelerini sağlamak gibi etkisi var. Bu yüzden dünyanın değişik ülke ve şehirlerinde dikey bahçeler yapılıyor. PM 2,5 dediğimiz insan sağlığı için çok zararlı kirleticiler filtre edilebiliyor. Çevresel bakımdan faydaları var. Ekonomik olarak biraz pahalı bir metot ancak bunları kaldırıp duvarları boyamak yerine sarmaşık ve türlerini ekmelilerdi. Çevresel faydaları, hava kalitesi ile ilgili faydaları ve iklimle ilgili faydaları incelenmeden ayaküstü bu tip konularda karar verilmesi doğru değil."