Ellerinize dikkatli bakın, kişiliğinizi ele veriyor... Hiç kimse bilmiyordu ama...
Her gün bedenimiz hakkında yeni bir şeyler öğreniyoruz. Eller hakkında araştırma yapan uzmanlar, ellerimizin bizim hakkımızda çok şey söyleyebileceğini belirtiyor ve bunun egzotik bir şey değil bir bilim konusu olduğunu söylüyor. Ellerinizin şekli, parmak boyutları hatta parmak uçlarınız bile kişiliğinize dair ipuçlar veriyor. Peki sizin ellerinizin şekli nasıl?
13.10.2020 06:46
- Son Güncelleme: 13.10.2020 06:47
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