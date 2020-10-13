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Ellerinize dikkatli bakın, kişiliğinizi ele veriyor... Hiç kimse bilmiyordu ama...

Her gün bedenimiz hakkında yeni bir şeyler öğreniyoruz. Eller hakkında araştırma yapan uzmanlar, ellerimizin bizim hakkımızda çok şey söyleyebileceğini belirtiyor ve bunun egzotik bir şey değil bir bilim konusu olduğunu söylüyor. Ellerinizin şekli, parmak boyutları hatta parmak uçlarınız bile kişiliğinize dair ipuçlar veriyor. Peki sizin ellerinizin şekli nasıl?

13.10.2020 06:46 - Son Güncelleme: 13.10.2020 06:47
Ellerinize dikkatli bakın, kişiliğinizi ele veriyor... Hiç kimse bilmiyordu ama...

Ellerinizin şekli, parmaklarınızın boyu hatta parmak uçlarınız bile size karakteriniz hakkında ipuçları verir. Peki sizin el şekliniz nasıl?

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Ellerinize dikkatli bakın, kişiliğinizi ele veriyor... Hiç kimse bilmiyordu ama...

Sağ elinizi mi yoksa sol elinizi mi aktif olarak kullanıyorsunuz? Aktif olarak kullandığınız eliniz, işiniz ve kişisel özellikleriniz hakkında ipucu verir.

Ellerinize dikkatli bakın, kişiliğinizi ele veriyor... Hiç kimse bilmiyordu ama...

Diğer elinizin parmakları ise çevrenizdeki insanlarla olan iletişiminizi gösterir.

Ellerinize dikkatli bakın, kişiliğinizi ele veriyor... Hiç kimse bilmiyordu ama...

Parmaklarınızdan bazıları güçlü bazıları ise zayıftır. Eğer parmağınız kıvrılmış ya da diğer parmaklarınıza göre daha farklı duruyorsa, o parmağınız zayıftır.

Ellerinize dikkatli bakın, kişiliğinizi ele veriyor... Hiç kimse bilmiyordu ama...

Uzun ve düz giden parmaklarınız ise güçlü olan parmaklardır. Güçlü olan parmaklarınız karakterinizin dışa nasıl yansıdığını gösterir.

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