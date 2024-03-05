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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Son 53 yılın en sıcak ikinci Şubat'ı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şubat ayı sıcaklık ortalamasının 7,5 derece olduğunu açıkladı. Özhaseki, bu değerlerin son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olduğunu ifade etti. Bilindiği gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılı ocak ayı son 53 yılın en sıcak ayı olarak kayıtlara geçmişti.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 11:13 Güncelleme 05 Mart 2024, 11:13
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Son 53 yılın en sıcak ikinci Şubat’ı 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şubat ayı sıcaklık ortalamasının 7,5 derece olduğunu açıkladı. Özhaseki, bu değerlerin son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olduğunu ifade etti.

Özhaseki paylaşımında, "Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7,5 derece oldu❗️ Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün aylık sıcaklık değerlendirmesine göre; 📌2024 yılı Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi. ☀️" ifadelerini kulllandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Son 53 yılın en sıcak ikinci Şubat’ı 2

SON 53 YILIN EN SICAK OCAK AYI YAŞANMIŞTI

Bilindiği gibi Türkiye'de son 53 yılın en sıcak ocak ayı yaşanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 yılı ocak ayında ortalama sıcaklıklar Kırklareli, Bilecik, Tekirdağ Malkara, Sakarya Geyve, Manisa Akhisar, Balıkesir Dursunbey, Kütahya Simav, Antalya Gazipaşa, Yozgat, Zonguldak, Kastamonu İnebolu, Trabzon, Rize, Hopa, Artvin, Bolu, Karabük, Merzifon, Amasya, Sinop Boyabat, Çorum Osmancık, Giresun Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Son 53 yılın en sıcak ikinci Şubat’ı 3

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 2,9 derece olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 5,7 derece ile normallerinin 2,8 derece üzerinde gerçekleşti.

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