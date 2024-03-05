Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Son 53 yılın en sıcak ikinci Şubat'ı

1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şubat ayı sıcaklık ortalamasının 7,5 derece olduğunu açıkladı. Özhaseki, bu değerlerin son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olduğunu ifade etti.

Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7,5 derece oldu❗️



Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün aylık sıcaklık değerlendirmesine göre;



📌2024 yılı Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi. ☀️ — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) March 5, 2024

Özhaseki paylaşımında, "Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7,5 derece oldu❗️ Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün aylık sıcaklık değerlendirmesine göre; 📌2024 yılı Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi. ☀️" ifadelerini kulllandı.