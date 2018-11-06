Çayı sıcak içmek yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor

Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde pazartesi günü yayınlanan çalışmaya göre; sıcak veya çok sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor.

6 Kasım 2018 Salı, 21:48:07 Güncelleme: 21:49:49
Çayı sıcak içmek yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor
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Çayı sıcak içmek yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor

Yapılan yeni bir çalışma, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor.

Çayı sıcak içmek yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor
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Çayı sıcak içmek yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor

Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde pazartesi günü yayınlanan çalışmaya göre; sıcak veya çok sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor.

Çayı sıcak içmek yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor
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Çayı sıcak içmek yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor

CNN International'ın haberine göre; yemek borusu kanseri, dünyada en sık görülen sekizinci kanserdir. Ölümcül bir hastalık olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Genellikle duman, alkol, asit reflüsü ve sıcak sıvılar yemek borusunda tekrar tekrar yaralanmalara yol açıyor.

Çayı sıcak içmek yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor
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Çayı sıcak içmek yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor

ABD'nin Maryland eyaletindeki Ulusal Kanser Enstitüsünden kıdemli araştırmacı Neal Freedman'a göre kendi türünün en büyüğü olan bu çalışma, Çin'de 500 bin yetişkinin dokuz buçuk yıl izlenmesiyle gerçekleştirildi.

Çayı sıcak içmek yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor
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Çayı sıcak içmek yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor

Pekin Üniversitesi Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Departmanından araştırmanın yazarı Prof. Jun Lv, sigara içmeyen veya alkol almayan kişilerde sıcak çayın yemek borusu kanseri riskini artırmadığını tespit ettiklerini ancak tütün veya alkol kullanan kişilerde kanser riskinin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

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