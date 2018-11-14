Carl Tanzler ölü hastasını mezardan çıkardı 7 yıl boyunca aşk yaşadı
Dünyada 'Yok artık' dedirten şeyler oluyor. 1933 yılında gerçekleşen olayda tüberküloza yakalan Elena de Hoyos, tedavi için hastaneye kaldırılır. Hastanenin radyolog olarak görev yapan çalışanı Carl Tanzler, Hoyos'u görür görmez aşık olur ve kan dondurucu hikaye o andan sonra başlar.
Bir insana karşı, hele de ölü bir insana karşı ne denli şiddetli ve yoğun bir sevgi hissedilir?
Carl Tanzler, bir insanın hissedebileceği duygu yoğunluğunun çok ama çok üstünde bir aşkla doluydu. Rüyalarına bir kadın giriyor, onunla rüyasında evleniyor ve hatta çocukları bile oluyordu.
O KADIN HASTANEYE GELİR
Tüberküloza yakalan Elena de Hoyos, tedavi için hastaneye kaldırılır. Hastanenin radyolog olarak görev yapan çalışanı Carl Tanzler, Hoyos'u görür görmez aşık olur.
"Daha önce rüyalarımda benimle konuşan genç kadın işte buydu, saçları da aynı böyleydi" diyor çevresine karşı. Ve Elena'nın iki sene kadar süren tedavisi boyunca kadına saplantılı bir aşk beslemeye devam ediyor.
Elena'ya defalarca evlenme teklifi eden Carl, sürekli reddedilmesine rağmen aşkından vazgeçmedi.
ÖLÜMÜYLE OLAYLAR BAŞLAR
Elena tedavi olup hastaneden çıktıktan sonra bir başkasıyla evlenir fakat Carl Tanzler'in saplantılı sevgisinin gölgesi hep üstünde olur. Böyle yaşamak elbette kolay değildir ama Elena'nın yaşamı da beklediği kadar uzun sürmez. Genç kadın vereme yakaladıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybeder.
Fakat bu ölüm Tanzler ve Elena arasında yaşanacak aşkın sonu değil, başlangıcı oluyor. Elena'nın cansız bedenini bir formaldehitin içinde saklayıp her gece onu ziyaret etmeye başlaması, hikayenin yüz kızartıcı tarafının başladığı nokta olarak kabul ediliyor.
Elena'nın öldüğünü duyan Tanzler, cesedi hastaneden kaçırıp, tam yedi yıl boyunca evinde Elena'nın cesediyle yaşar.