Carl Tanzler ölü hastasını mezardan çıkardı 7 yıl boyunca aşk yaşadı

Bir insana karşı, hele de ölü bir insana karşı ne denli şiddetli ve yoğun bir sevgi hissedilir?

Carl Tanzler, bir insanın hissedebileceği duygu yoğunluğunun çok ama çok üstünde bir aşkla doluydu. Rüyalarına bir kadın giriyor, onunla rüyasında evleniyor ve hatta çocukları bile oluyordu.

O KADIN HASTANEYE GELİR

Tüberküloza yakalan Elena de Hoyos, tedavi için hastaneye kaldırılır. Hastanenin radyolog olarak görev yapan çalışanı Carl Tanzler, Hoyos'u görür görmez aşık olur.