Anadolunun denenmesi gereken en özel lezzetleri

Anadolu'nun denenmesi gereken en özel lezzetleri
Türk mutfağı uçuksuz bucaksız bir çeşit haznesine sahip. Et yemeklerinden sebze yemeklerine, tatlılara, çorbalara kadar envai çeşit yemek damak zevkine yeni şeyler katmak isteyenler için bekliyor. Bizde sizin için Türk mutfağının denenmesi gereken lezzetlerin sıraladık. Türk mutfağının en iyi yemekleri hangileri? İşte Türk mutfağından seçmeler.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 16:38:54 Güncelleme: 17:37:38
Her yöresinin birbirinden ayrı bir tadı olan Anadolu'nun sofralarından sayfalarımıza taşınan yemekler, kültürel mirasımızın belki de son kaleleri. Listedeki yemeklerin çoğu tüm Türkiye'de yapılıyor ancak en özeli nerede yapılıyor sorusunun cevabını veriyoruz size. İşte deneyebileceğiniz lezzet önerileri...
Testi Kebabı | Nevşehir
Bir testinin içinde bol malzeme ve etin buluşması ile ortaya çıkan bu testi kebabı, eritilmiş kuyruk yağı ile lezzetin doruğuna ulaşıyor. Üzeri hamurla kapatılan ve taş fırınlarda pişirilen bu kebap, dört saatlik macerasını dost meclislerinde tamamlıyor. Satırla, tek hamlede kırılan testiden ise buram buram Anadolu kokusu yayılıyor.
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