Çaresizliğin karesi! Yüzündeki tümör nedeniyle yarası kapanmayan 13 yaşındaki Berat yardım bekliyor

Bu süreçte hem radyoterapi hem de kemoterapi tedavisi aldı. Tedavi yanıt vermeyince geçtiğimiz yılın ağustos ayında Gaziantep Üniversite Hastanesinde ameliyat yapıldı. Tümör çıkartıldıktan sonra çene kemiği yerine platin takıldı. Takılan platin 1 ay sonra açığa çıkmaya başladı. Dolayısıyla tekrar ikinci bir ameliyat yapıldı. Ameliyatın ikinci günü dikişler patladı. Hastaneye tekrar gittiğimizde yüz ışın tedavisi aldığı için bu açığın dikiş tutmayacağını söylediler ve yara açık bırakıldı. Açık olan yara günden güne büyümeye devam etti. Şu an açık olan yara çok kötü bir durumda ve çenenin altına kadar indi. Tümör tekrar nüksetti ve yarası her geçen gün büyüyor. Bir anne olarak o yaranın karşısında çaresiz bir şekilde oturup bekliyorum" diye konuştu.