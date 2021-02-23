300 kravatı var! Günde 3 tane değiştiriyor
Hatay'da gençlik yıllarında sevmediği kravat aksesuarını daha sonra hobi haline getiren Duran Aydın (60), 300 kravatının olduğunu, koleksiyonuna her gün bir yenisini eklediğini ve havanın durumuna göre günde 3 çeşit kravat taktığını söyledi.
23.02.2021 09:31
- Son Güncelleme: 23.02.2021 09:31
"KRAVAT BENİM İÇİN ELBİSENİN KİMLİK KARTIDIR"
Koleksiyonuna dolabında gözü gibi bakan Aydın, kravatla olan macerasını şöyle anlattı: "Gençliğimde çok sevmediğim bir şeydi ama 1980 ihtilalinden sonra halk eğitim merkezinde görev yaptım, sıkıyönetim yasalarından dolayı kravat da mecburdu. Biraz zorlandım ilk başta ama sonra hobi haline geldi.