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300 kravatı var! Günde 3 tane değiştiriyor

Hatay'da gençlik yıllarında sevmediği kravat aksesuarını daha sonra hobi haline getiren Duran Aydın (60), 300 kravatının olduğunu, koleksiyonuna her gün bir yenisini eklediğini ve havanın durumuna göre günde 3 çeşit kravat taktığını söyledi.

23.02.2021 09:31 - Son Güncelleme: 23.02.2021 09:31
300 kravatı var! Günde 3 tane değiştiriyor

İskenderun ilçesinde yaşayan emekli Duran Aydın, 300 kravatlık koleksiyonu ve her gün taktığı çeşit çeşit kravatlarla çevresinde şık bir kişi olarak tanınıyor. Gençliğinde kravatı sevmeyen Aydın, 1980 askeri darbesi sonrasında halk eğitim merkezinde folklor eğitmeni olarak göreve başladı.

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300 kravatı var! Günde 3 tane değiştiriyor

Darbenin ardından getirilen kamuda kravat takma zorunluluğu ile kravatla tanışan Aydın, bunu hobi haline çevirdi. Yıllar boyunca 300 kravatlık koleksiyon oluşturan Aydın, havanın durumuna göre, günde en az üç farklı kravat takarak sokağa çıkıyor.

300 kravatı var! Günde 3 tane değiştiriyor

Kravatı bir giysinin kimliği olarak değerlendirdiğini söyleyen Aydın, tüm kıyafetlerinde başta kravat takarak, tespih ve çakmağa kadar aksesuarların uyum içinde olmasına dikkat ettiğini dile getirdi.

300 kravatı var! Günde 3 tane değiştiriyor

"KRAVAT BENİM İÇİN ELBİSENİN KİMLİK KARTIDIR"
Koleksiyonuna dolabında gözü gibi bakan Aydın, kravatla olan macerasını şöyle anlattı: "Gençliğimde çok sevmediğim bir şeydi ama 1980 ihtilalinden sonra halk eğitim merkezinde görev yaptım, sıkıyönetim yasalarından dolayı kravat da mecburdu. Biraz zorlandım ilk başta ama sonra hobi haline geldi.

300 kravatı var! Günde 3 tane değiştiriyor

Kravat benim için elbisenin kimlik kartıdır. Elbise çok kaliteli bir kumaştan olabilir ama kravat olmazsa, yanında mendil olmazsa olmaz.