300 kravatı var! Günde 3 tane değiştiriyor

"KRAVAT BENİM İÇİN ELBİSENİN KİMLİK KARTIDIR"

Koleksiyonuna dolabında gözü gibi bakan Aydın, kravatla olan macerasını şöyle anlattı: "Gençliğimde çok sevmediğim bir şeydi ama 1980 ihtilalinden sonra halk eğitim merkezinde görev yaptım, sıkıyönetim yasalarından dolayı kravat da mecburdu. Biraz zorlandım ilk başta ama sonra hobi haline geldi.