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Çanakkale'den Gardaşa anlamlı destek: Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Çanakkale'de bulunan tarihi Saat Kulesi, belediye görevlilerince Azerbaycan bayrağının renklerinin ışıklandırmasıyla aydınlatıldı. Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını savunan Azerbaycan'a tarihi Saat Kulesi'ndeki ışıklandırmayla verilen destek vatandaşların takdirini topladı.

13.10.2020 21:55 - Son Güncelleme: 13.10.2020 22:04
Çanakkale'den Gardaşa anlamlı destek: Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Çanakkale'de tarihi Saat Kulesi, belediye görevlilerince Azerbaycan bayrağının renklerinin ışıklandırmasıyla aydınlatıldı.
Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını savunan Azerbaycan'a tarihi Saat Kulesi'ndeki ışıklandırmayla verilen destek vatandaşların takdirini topladı.

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Çanakkale'den Gardaşa anlamlı destek: Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Fetvane Sokak'taki tarihi Saat Kulesi, Çanakkale Belediyesi görevlilerince Azerbaycan'ın bayrak rengi olan gök mavisi, kırmızı ve yeşil renkli ışıklarla aydınlatıldı. Görsel bir şölen oluşturan Saat Kulesi'nin kısa sürede çok sayıda vatandaş tarafından fotoğrafları çekilip, sosyal medyada paylaşıldı ve Çanakkale Belediyesi'ne teşekkür edildi.

Çanakkale'den Gardaşa anlamlı destek: Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Çanakkale Belediyesi de resmi Twitter hesabından tarihi Saat Kulesi'nin ışıklandırılmış fotoğraflarıyla birlikte, "Barışın kenti Çanakkale olarak, işgal altındaki topraklarını savunan dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın yanındayız" mesajını paylaştı.

Çanakkale'den Gardaşa anlamlı destek: Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

"ALLAH AZERBAYCAN'A YARDIMCI OLSUN"
Saat Kulesi'nin Azerbaycan renkleriyle aydınlatılması konusunda görüşlerini belirten Özmen Kunter, "Her zaman kardeş milletimizin yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben Çerkez uyrukluyum, fakat kendime 'Türk' dediğim zaman mutlu olabilen bir insanım. Kendimi yabancı uyruklu olarak tanımlayabilirdim ama kendimi Türk olarak tanımlıyorum. Her zaman kendini 'Türk' olarak tanımlayan insanların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Allah Azerbaycan'a yardımcı olsun" dedi.

Çanakkale'den Gardaşa anlamlı destek: Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Arda Çakırer ise, "Azerbaycan bizim kardeş milletimiz. Hiçbir ülke gibi aramızda siyasi bağ ilişkisi yok. Birbirimizin en zor durumlarında yakın olacağız ki kardeş millet olduğumuzu göstereceğiz. Ben kesinlikle bunu savunuyorum. Hareketi doğru buluyorum" diye konuştu.

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