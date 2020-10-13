Çanakkale'den Gardaşa anlamlı destek: Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Çanakkale'de bulunan tarihi Saat Kulesi, belediye görevlilerince Azerbaycan bayrağının renklerinin ışıklandırmasıyla aydınlatıldı. Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını savunan Azerbaycan'a tarihi Saat Kulesi'ndeki ışıklandırmayla verilen destek vatandaşların takdirini topladı.
Fetvane Sokak'taki tarihi Saat Kulesi, Çanakkale Belediyesi görevlilerince Azerbaycan'ın bayrak rengi olan gök mavisi, kırmızı ve yeşil renkli ışıklarla aydınlatıldı. Görsel bir şölen oluşturan Saat Kulesi'nin kısa sürede çok sayıda vatandaş tarafından fotoğrafları çekilip, sosyal medyada paylaşıldı ve Çanakkale Belediyesi'ne teşekkür edildi.
"ALLAH AZERBAYCAN'A YARDIMCI OLSUN"
Saat Kulesi'nin Azerbaycan renkleriyle aydınlatılması konusunda görüşlerini belirten Özmen Kunter, "Her zaman kardeş milletimizin yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben Çerkez uyrukluyum, fakat kendime 'Türk' dediğim zaman mutlu olabilen bir insanım. Kendimi yabancı uyruklu olarak tanımlayabilirdim ama kendimi Türk olarak tanımlıyorum. Her zaman kendini 'Türk' olarak tanımlayan insanların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Allah Azerbaycan'a yardımcı olsun" dedi.