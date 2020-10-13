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Fotoğraftaki bu detay kan dondurdu! O detay yıllar sonra sosyal medyada fark edildi...

Amerika'da yaşayan Denise Russell isimli bir kadın, yıllar önce ailesiyle birlikte pikniğe gitmişti. Russell, bu piknikte büyük annesinin ve diğer aile üyelerinin bolca fotoğrafını çekti. Ardından bu fotoğrafları sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte Russell, eski aile albümündeki fotoğrafları takipçileriyle paylaşmaya başladı. Piknikte çektiği kareleri de hesabından yayınladı. Russell'ın takipçilerinden piknikte çekilmiş fotoğraflardan birinde yıllardır kimsenin fark etmediği bir detayı ortaya çıkardı. Denise Russell bu detayı öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşadı.

13.10.2020 15:47 - Son Güncelleme: 13.10.2020 15:47
Fotoğraftaki bu detay kan dondurdu! O detay yıllar sonra sosyal medyada fark edildi...

Bilim insanları 1943 yılında Macaristan'da çekilen genç kadının fotoğrafı üzerinde inceleme yaptı. Dünya basınının yakından takip ettiği genç kadının fotoğrafı hakkında bilim insanları net bir değerlendirme yapamadı. İşte fotoğraflarda ortaya çıkan doğa üstü canlılar ve hayalet oldukları iddia edilen görüntüler ve niceleri...

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Fotoğraftaki bu detay kan dondurdu! O detay yıllar sonra sosyal medyada fark edildi...

YÜZÜ OLMAYAN KIZ

Paranormal360 sitesinde Macaristan'dan Szigeti Gyöngyi'ye ait ilginç bir fotoğraf paylaşıldı. Szigeti Gyöngyi'nin annesine ait olan bu fotoğraf, 1943 yılında babası tarafından çekilmiş. İlk bakışta kare normal görünüyor. Ancak Szigeti Gyöngyi'nin annesinin arkasında yüzü ve kolları olmayan genç bir kız var.

Fotoğraftaki bu detay kan dondurdu! O detay yıllar sonra sosyal medyada fark edildi...

DAVETSİZ KONUK

1972 yılında nikah salonuna gelen bir grubun fotoğrafı, profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekiliyor. Fotoğraf yine en başta oldukça masum görünüyor, ancak detaylı bakınca erkek konuğun arkasında birinin saklandığı görülüyor.

Fotoğraftaki bu detay kan dondurdu! O detay yıllar sonra sosyal medyada fark edildi...

Fotoğrafçı, fotoğraf çekildikten sonra konukların arkasında kimsenin olmadığını iddia ediyor.

Fotoğraftaki bu detay kan dondurdu! O detay yıllar sonra sosyal medyada fark edildi...

DANS EDEN AYI

Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf, aslında McLachlan'a bir aile dostu tarafından verilmiş. İki kadın arasında yer alan adam, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş. Fotoğrafta soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü yer alıyor. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem, Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia etmiş ve hastaneye kaldırılıp, tedavi edilmiş.

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