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1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı! Görenler şoke oldu

O evi görenler şoke oldu... Büyük şehirlerin kalabalığı, gürültüsü ve trafik sorunu birçok vatandaşın büyük sorunu. Genç bir anne küçük kızını da yanına alarak radikal bir karar aldı. Şehir hayatından uzak doğa içinde 1500 TL harcayarak kendi evini kızı ile birlikte kendi inşa etti. O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın binlerce beğeni topladı. İşte milyonların hayallerini sadece 1500 TL'ye gerçekleştiren o evin yapım aşaması ve son hali...

06.07.2020 23:27 - Son Güncelleme: 06.07.2020 23:27
1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı! Görenler şoke oldu

İşte metropol şehir hayatından koparak kendilerini doğaya atan Elif ve 3.5 yaşındaki kızı Cana Işık için yapılan o inanılmaz ev.

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1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı! Görenler şoke oldu

Her şey bu proje ile başladı ve hayalindeki evi kağıda döktükten sonra da sıra gerçekleştirmeye geldi.

1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı! Görenler şoke oldu

Çuvalların içine rahatça toprak doldurabilmek için, kullanacakları çuvalın ölçülerine göre bir 'çuval tutucusu' hazırladılar.

1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı! Görenler şoke oldu

Her çuval sırasının üzerine serecekleri dikenli tel için bir 'tel makarası' oluşturdular.

1500 TL'ye hayalindeki evi yaptı! Görenler şoke oldu

Serilen her sırayı dövmek için, Çuva emekçilerinden Bora, hurda demirleri kaynakla birleştirerek bir 'tokmak' yaptı.

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