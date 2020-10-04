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Çamaşır makinesinin içine kahve atınca olacaklara inanamayacaksınız! Kahve, kıyafetlerinizi...

Pratik bilgiler hayat kurtarıyor. Umulmadık yerden çıkan doğal mucizeler hem cepten hem de zamandan kazandırıyor. Bahsedeceğimiz basit pratik yöntemler sayesinde artık mutfağınızda ve banyonuzda hataya yer kalmayacak. Çamaşır makinesinin içine kahve atınca kıyafetleriniz nasıl çıkıyor öğrenmek ister misiniz? İşte herkesin hayatını kurtaracak pratik bilgiler.

04.10.2020 10:59 - Son Güncelleme: 04.10.2020 10:59
Çamaşır makinesinin içine kahve atınca olacaklara inanamayacaksınız! Kahve, kıyafetlerinizi...

Öğreneceğiniz pratik bilgiler sizi çok şaşırtacak olsa da günlük hayatınızda çoğu zaman yardımcınız olacak. Rengi solan kıyafetler, kirlenen ayakkabılar, geçmeyen inatçı lekeler... Gelin günlük hayatta karşımıza çıkan problemleri ortadan kaldıralım. Nasıl mı? Pratik bilgiler sayesinde...

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Çamaşır makinesinin içine kahve atınca olacaklara inanamayacaksınız! Kahve, kıyafetlerinizi...

CEBİNİZDEKİ NESNELERİ KAVANOZDA TUTUN

Ceplerimize sık sık bir şeyler koyarız ve kıyafetimizi makineye atmadan önce koyduklarımızı cepte unutabilme ihtimalimiz çok yüksektir. Bu durumlardan kaçınmak için bir kavanoz alın ve çamaşır makinenizin yanına koyun. Kavanozu gördüğünüzde cebinizi kontrol etmeniz gerektiğini hatırlayacaksınız.

Çamaşır makinesinin içine kahve atınca olacaklara inanamayacaksınız! Kahve, kıyafetlerinizi...

SPOR AYAKKABILARINIZIN YIKAMA SIRASINDA BİRBİRİNE ÇARPMASINI ÖNLEYİN

Ayakkabılarınızı çamaşır makinesinde yıkamak ve yıkarken ürettikleri gürültüden kaçınmak için, bağcıkları birbirine bağlayın. Bu sayede ayakkabılarınız yıkanır ve etrafa vurmaz.

Çamaşır makinesinin içine kahve atınca olacaklara inanamayacaksınız! Kahve, kıyafetlerinizi...

AYAKKABINIZI TEMİZLEMEK İÇİN HİDROJEN PEROKSİT KULLANIN

Bazen ayakkabılarımızı çamaşır makinesinde yıkamak istemeyiz. Ancak ayakkabılar kirlenebilir ve kötü kokabilir. Ayakkabılarınızı temizlemek için hidrojen peroksit kullanabilirsiniz. Temizlemeye başladığınızda peroksitin köpüğe dönüştüğünü göreceksiniz.

Çamaşır makinesinin içine kahve atınca olacaklara inanamayacaksınız! Kahve, kıyafetlerinizi...

MAKİNEYE BİRAZ KAHVE VEYA ÇAY EKLEYİN

Koyu renk giysilerinizin solmasını önlemek istiyorsanız, çamaşır makinenize kahve veya çay eklemeniz gerekir.

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