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Ölü cilt hücreleri pul pul döküyor! İşte sivilce lekelerini geçiren mucize çözüm: Papain!

Görünümüne ve bakımına dikkat edenler için sivilce her zaman sevilmeyen ve istenmeyen bir görüntü oluşturur. Günlük hayatta tükettiğimiz besinler cilt sağlığımızı etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz. Özellikle yüz, omuz, sırt, boyun, göğüs ve üst kollarda lekeler ve sivilcelere neden olan kronik, inflamatuar bir cilt rahatsızlığıdır. Genellikle yağlı ciltlerde sıkça karşılaşılan sivilce problemi, gözeneklerin yağ ile tıkanması ve bu yağlar ile beslenen bakterilerin birikmesi nedeniyle meydana gelmektedir. Peki sivilceyi tedavi eden ve sivilceye neden olan besinler nelerdir?Sivilce nasıl geçer, tedavisi nedir? İşte mucize çözüm...

04.10.2020 09:06 - Son Güncelleme: 04.10.2020 09:06
Ölü cilt hücreleri pul pul döküyor! İşte sivilce lekelerini geçiren mucize çözüm: Papain!

Sivilce hepimizin ortak sorunu. Kimileri daha yoğun bir sorun yaşarken, kimileri de dönemsel olarak sivilce problemi yaşıyor. Bu sivilce problemlerinin bazıları genetik faktörlere, kimileri günlük hayatımızdaki stres ve beslenme durumuna göre değişiyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz.

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Ölü cilt hücreleri pul pul döküyor! İşte sivilce lekelerini geçiren mucize çözüm: Papain!

Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil.Peki sivilceyi önleyen ve sivilceye neden olan besinler neler? Hangi besinler sivilce tedavisine yardımcı oluyor?

Ölü cilt hücreleri pul pul döküyor! İşte sivilce lekelerini geçiren mucize çözüm: Papain!

Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve sivilceye sebep olan besinler...

Ölü cilt hücreleri pul pul döküyor! İşte sivilce lekelerini geçiren mucize çözüm: Papain!

Sağlıklı beslenme listelerinde önerilen sebzeleri, meyveleri tüketiyorsanız cildiniz ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri tam olarak alarak daha pürüzsüz ve parlak görünecektir.

Ölü cilt hücreleri pul pul döküyor! İşte sivilce lekelerini geçiren mucize çözüm: Papain!

Eğer cilt gözenekleri temizlenmezse bakteri oluşumu artarak sivilce oluşumuna zemin hazırlıyor.

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