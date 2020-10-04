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Ölü cilt hücreleri pul pul döküyor! İşte sivilce lekelerini geçiren mucize çözüm: Papain!

Görünümüne ve bakımına dikkat edenler için sivilce her zaman sevilmeyen ve istenmeyen bir görüntü oluşturur. Günlük hayatta tükettiğimiz besinler cilt sağlığımızı etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz. Özellikle yüz, omuz, sırt, boyun, göğüs ve üst kollarda lekeler ve sivilcelere neden olan kronik, inflamatuar bir cilt rahatsızlığıdır. Genellikle yağlı ciltlerde sıkça karşılaşılan sivilce problemi, gözeneklerin yağ ile tıkanması ve bu yağlar ile beslenen bakterilerin birikmesi nedeniyle meydana gelmektedir. Peki sivilceyi tedavi eden ve sivilceye neden olan besinler nelerdir?Sivilce nasıl geçer, tedavisi nedir? İşte mucize çözüm...

04.10.2020 09:06 - Son Güncelleme: 04.10.2020 09:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





