Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Bakın neler olacak

SIRT ÇANTANIZI TEMİZLEMENİN KOLAY YOLU

Sırt çantaları ve spor çantalar bir çamaşır makinesinde de yıkanabilir. Ancak belirli kısımlar yine kirli kalacaktır. Bu, çantanızın modeline göre değişiklik gösterebilir. Makinenin görmediği, küçük kısımları çıkarmak için bir diş fırçası kullanabilirsiniz.