Doğanın yaşayan hayaletleri: Kanlarını karaciğerinde depolayan cam kurbağaları kendilerini nasıl gizliyor?
Tropikal ormanların gizemli sakinleri cam kurbağaları, gündüzleri avcılardan korunmak için dolaşımdaki kırmızı kan hücrelerinin yaklaşık %89'unu karaciğerlerinde depolayarak neredeyse tamamen saydam bir görünüme kavuşuyor. Pıhtılaşma sorunu yaratmadan gerçekleşen bu olağanüstü fizyolojik mucize, doğanın en kusursuz gizlenme taktiklerinden birini sunarken tıp dünyasına da çığır açıcı tedaviler için ilham kaynağı oluyor.
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