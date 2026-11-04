DOĞANIN YAŞAYAN HAYALETLERİ: CAM KURBAĞALARI KANLARINI KARACİĞERLERİNDE DEPOLAYARAK KENDİLERİNİ NASIL GİZLİYOR?

IFAW'ın yayımladığı makaleye göre, Güney ve Orta Amerika'nın tropikal ovalarından orta rakımlı dağ ormanlarına, nehir kenarlarındaki nemli bitki örtülerinden bulut ormanlarına kadar geniş ve zorlu bir coğrafyada yaşam süren cam kurbağaları, adını karın altı ve göğüs derilerinin inanılmaz derecede saydam olmasından alır. Bu saydamlık sayesinde iç organları, kalpleri ve hatta damar yapıları dışarıdan net bir şekilde görülebilir.

Dünyada bilinen yaklaşık 160 cam kurbağası türü bulunmaktadır. Bu canlılar Centrolenidae familyasına aittir ve her tür kendi coğrafi niş alanına uyum sağlamıştır.