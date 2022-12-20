Buzdolabı temizliğinin sırrı buymuş! Bu karışım hem doğal hem de çamaşır suyu kadar etkili! Kokusuz taptaze gıdalar için...

BUZDOLABI NEYLE SİLİNİR?

Buzdolabını silmek için birtakım doğal malzemeler kullanmak gerekmektedir. Özellikle bu konuda sünger ile beraber temiz bir bez kullanmak mümkün. İç kısmı hassas olduğundan dolayı mutlaka sünger hem temiz hem de pürüzsüz olmalıdır. Aynı zamanda karbonat ve sirke karışımı kullanmak suretiyle bu karışımı yavaş bir şekilde buzdolabının iç kısmına uygulamak mümkün. Tabii bu konuda özel olarak alınmış olan bez çeşitleri de yine kullanılabilir.