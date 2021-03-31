Büyükçekmece'de lüks villada korku dolu anlar! Rus kadın alevlerden kaçmak için balkondan sarktı

Büyükçekmece'de Mısırlı iş adamı Ahmet Omar ait villada yangın çıktı. Alevlerden kaçmak isteyen Rus Irina Rodenkov balkonun korkuluklarına tutunarak aşağıya sarktı. Bu şekilde bir süre bekleyen Irina Rodenkov daha sonra aşağı atladı. O anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

31.03.2021 13:39 - Son Güncelleme: 31.03.2021 14:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





