Büyükçekmece'de lüks villada korku dolu anlar! Rus kadın alevlerden kaçmak için balkondan sarktı
Büyükçekmece'de Mısırlı iş adamı Ahmet Omar ait villada yangın çıktı. Alevlerden kaçmak isteyen Rus Irina Rodenkov balkonun korkuluklarına tutunarak aşağıya sarktı. Bu şekilde bir süre bekleyen Irina Rodenkov daha sonra aşağı atladı. O anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
31.03.2021 13:39
- Son Güncelleme: 31.03.2021 14:07
Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir site içindeki Mısırlı iş adamına ait 3 katlı villada, geçtiğimiz pazartesi günü 17.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı.
Villa alevler içinde kalırken iş adamı Ahmet Omar ile yanındaki Rus Irina Rodenkov çareyi balkona kaçmakta buldu. Alevler ve dumanlar yükselirken Irina Rodenkov balkonun korkuluklarına tutunarak aşağıya sarktı.
Bu şekilde bir süre yardım bekleyen kadın daha sonra aşağıya atladı. İş adamı Ahmet Omar da çareyi balkondan atlamakta buldu.
Omar ve Rodenkov'un yaralanırken itfaiye müdahale ederek yangını söndürdü. Ahmet Omar ve Irina Rodenkov'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KORKU DOLU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan o anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.