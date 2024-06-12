Büyük deprem tehlikesi... O bölge diken üstünde! Uzman isim "kırılmamış faylar var" diyerek o ili işaret etti

Son dönemde ülkemizde yaşanan büyük depremler, Türkiye genelinde deprem farkındalığını yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerin deprem riskini öğrenmek ve bu risklere karşı nasıl önlemler almak isterken uzman isimden kritik bir uyarı geldi. Ege bölgesinin risk altında olduğu belirtilerek İzmir'deki tehlikeye işaret edildi. İşte detaylar...
Son dönemde ülkemizde yaşanan büyük depremler, Türkiye genelinde deprem farkındalığını yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerin deprem riskini öğrenmek ve bu risklere karşı nasıl önlemler almak isterken uzman isimden kritik bir uyarı geldi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, milattan önce 222 yılına kadar geçmiş depremleri de gösteren, yer hareketlerini uydu verileri ve uzay teknolojileri kullanarak geliştirdikleri yazılım ile incelediklerini söyledi.
FAYLAR HAREKETLENDİ
Aktif fayların yüksek gerinim değerlerine sahip noktalarda 'sıcak bölgeler' oluşturduğunu ifade ederek 6 Şubat depremlerinden sonra o bölgedeki fayların hareketlendiğini anlatan Kutoğlu, "Türkiye'nin değişik yörelerinde geçmişte olan depremlere baktığımız zaman, aktif fayların bazısının sıcak bölgeler oluşturduğunu, yüksek miktarda enerji biriktirdiğini ve diğerlerine göre kırılmaya daha yakın olduklarını yaptığımız çalışmalardan görüyoruz. Uzay teknolojilerini kullanarak yer kabuğu hareketlerini izlediğimizde ülkemizdeki bütün fayların yıllık hareket hızlarını ortaya çıkarmak mümkün. Bu yıllık hareket hızlarından yola çıkarak geçmişte faylar üzerinde meydana gelen depremlerle bunları bir araya getirdiğimizde, şu anda konuşulan yerlerin dışında da gerçekten 'sıcak nokta, sıcak faylar' diye adlandırabileceğimiz gerinim değerleri yüksek miktarlara ulaşmış bölgeler söz konusu" diye konuştu.