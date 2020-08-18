Bursa'da ortalık karıştı! Minibüs şoförü ve mahalle bekçisinin darp edilme anı kamerada

'ARAÇLARIYLA OTOBÜSÜ TAKİP ETMEYE BAŞLADILAR'

Çamlıca Mahallesi'nde bir durağa yaklaştığında yolcu var mı diye bakmak için yavaşladığını fakat yolcu görmeyince yoluna devam ettiğini belirten minibüs şoförü Ahmet Ünal, "Saldırganlar da o esnada yanlarındaki bir arkadaşlarını otobüse bindirmek için araçlarında oturarak bekliyorlardı. Otobüs yoluna devam edince de arabayla otobüsü takip etmeye başladılar. Acemler'e doğru seyir halindeyken Çamlıca Mahallesi'nde bir durağa yaklaştım. Durakta binecek yolcu var mı diye baktım fakat kimseyi göremeyince yoluma devam ettim. O sırada bana saldıran kişiler durakta araçlarında bekliyormuş. Sanırım yanlarındaki bir arkadaşlarını minibüse bindireceklerdi fakat ben görmediğim için yanlarındaki yolcuyu alamadım. Daha sonra yoluma devam ettim ve 4 durak boyunca inecek ya da binecek yolcu olmadığı için durmadım" dedi.

