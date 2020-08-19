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Bu fotoğraf renkli mi siyah-beyaz mı? Cevap vermeden önce iyice bakın...

Bu fotoğrafları renkli mi yoksa siyah-beyaz mı görüyorsunuz? Bir yanıt vermeden önce iyi bakın... Gözleriniz size büyük bir oyun oynuyor olabilir. İşte o ilginç fotoğraflar.

19.08.2020 07:52 - Son Güncelleme:
Bu fotoğraf renkli mi siyah-beyaz mı? Cevap vermeden önce iyice bakın...

Bu fotoğraf aslında siyah beyaz. Peki beyniniz nasıl renkli görüyor?

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Bu fotoğraf renkli mi siyah-beyaz mı? Cevap vermeden önce iyice bakın...

Bugünlerde internette dolaşan acayip ve bir o kadar da zekice yapılmış optik bir yanılsama var. Bu yanılsama beyninizi kandırıp, renkli bir görüntüye baktığınızı zannettiriyor. Ancak daha yakından bakarsanız, baktığınız fotoğrafın aslında siyah beyaz olduğunu fark edeceksiniz.

Bu fotoğraf renkli mi siyah-beyaz mı? Cevap vermeden önce iyice bakın...

Dijital ortam sanatçısı ve yazılım geliştirici Oyvind Kolas'ın, görsel bir deney şeklinde oluşturduğu ve 'renk benzeşim ızgarası yanılsaması' biçiminde adlandırdığı bu yöntem; esasında siyah beyaz olan bir görüntünün üzerine, titiz şekilde renklendirilmiş çizgilerden oluşan bir ızgaranın yerleştirilmesinden meydana geliyor.

Bu fotoğraf renkli mi siyah-beyaz mı? Cevap vermeden önce iyice bakın...

Kolas, kendi Patreon sayfasında şöyle açıklıyor: "Gri tonlu bir görüntünün üzerinde bindirilen ve fazla doygunluğa sahip olan renkli bir ızgara, gri tonlu hücrelerin sanki renkliymiş gibi algılanmasına yol açıyor."

Bu fotoğraf renkli mi siyah-beyaz mı? Cevap vermeden önce iyice bakın...

Söz konusu yanılsama, sadece renkli ızgaralar kullanılarak da yapılmamış. Kolas, ızgaraların en iyi etkiyi sunduğunu keşfetse de; bu görsel hileyi oluşturmak için, noktalar ve çizgiler gibi başka alternatif yöntemler de denemiş.

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