Bu fotoğraf renkli mi siyah-beyaz mı? Cevap vermeden önce iyice bakın...

Bugünlerde internette dolaşan acayip ve bir o kadar da zekice yapılmış optik bir yanılsama var. Bu yanılsama beyninizi kandırıp, renkli bir görüntüye baktığınızı zannettiriyor. Ancak daha yakından bakarsanız, baktığınız fotoğrafın aslında siyah beyaz olduğunu fark edeceksiniz.