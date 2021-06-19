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Bursa'da bir keçi bir günde ağırlığının yarısı kadar süt verdi! Tam 17 litre

Bursa'da bir keçi bir gün içerisinde verdiği sütle neredeyse ineklerle yarışacak düzeyde. Yaklaşık 40-50 kilo civarında olan keçi bir günde 17 litre süt verdi. Saanen cinsi keçinin 17 litre süt verdiğini görenler ise ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtiyor.

19.06.2021 10:54 - Son Güncelleme: 19.06.2021 11:16
Bursa'da bir keçi bir günde ağırlığının yarısı kadar süt verdi! Tam 17 litre

Mudanya ilçesinin Çepni köyünde faaliyet gösteren Seçen Keçi Çiftliğinde bakılan keçi, bir günde 17 litre süt vererek rekor kırdı.

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Bursa'da bir keçi bir günde ağırlığının yarısı kadar süt verdi! Tam 17 litre

Uzun yıllar keçi sütü üretimi yapan çiftlikte bir keçinin inekten daha fazla ve ağırlığının neredeyse yarısı kadar süt vermesi görenleri hayretler içinde bıraktı.

Bursa'da bir keçi bir günde ağırlığının yarısı kadar süt verdi! Tam 17 litre

Bu zamana kadar bir keçinin en fazla 12 kilo süt verdiğine şahit olan çiftlik sahipleri, 17 litre sütü görünce gözlerine inanamadı. Normal zamanda günde 5-6 litre süt veren Saanen cinsi keçiler, doğumdan sonraki 2 ayda günlük 12 kiloya kadar süt verebiliyor. Ancak bu son keçinin 17 litre süt vermesi görenleri hayretler içinde bırakıyor.

Bursa'da bir keçi bir günde ağırlığının yarısı kadar süt verdi! Tam 17 litre

Bu zamana kadar böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını ifade eden Seçen Çiftliği Veteriner Hekimi Mahmut Akyol, "Normalde bir keçi bu kadar süt vermez. Saanen ırkı keçilerde doğumdan sonra 5-6 litre süt sağıyoruz.

Bursa'da bir keçi bir günde ağırlığının yarısı kadar süt verdi! Tam 17 litre

Sütün en verimli döneminde en fazla 12 litre süt sağıyoruz. Bizim keçimiz 17 litre süt verdi. Şu ânki sağımlarında günde 15-16 litre süt vermekte.