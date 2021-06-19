Bursa'da bir keçi bir günde ağırlığının yarısı kadar süt verdi! Tam 17 litre
Bursa'da bir keçi bir gün içerisinde verdiği sütle neredeyse ineklerle yarışacak düzeyde. Yaklaşık 40-50 kilo civarında olan keçi bir günde 17 litre süt verdi. Saanen cinsi keçinin 17 litre süt verdiğini görenler ise ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtiyor.
19.06.2021 10:54
- Son Güncelleme: 19.06.2021 11:16
Bu zamana kadar bir keçinin en fazla 12 kilo süt verdiğine şahit olan çiftlik sahipleri, 17 litre sütü görünce gözlerine inanamadı. Normal zamanda günde 5-6 litre süt veren Saanen cinsi keçiler, doğumdan sonraki 2 ayda günlük 12 kiloya kadar süt verebiliyor. Ancak bu son keçinin 17 litre süt vermesi görenleri hayretler içinde bırakıyor.