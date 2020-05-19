RAMAZAN İMSAKİYE
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Bursa'da asırlık sır! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Bursa'nın Keles ilçesinde bulunan bir köy misafirhanesindeki, ahşap oymalarındaki şekiller hala gizemini koruyor. Kimsenin anlamını bilmediği şekiller, görenlerde merak uyandırıyor.

19.05.2020 12:02 - Son Güncelleme: 19.05.2020 12:02
Bursa'da asırlık sır! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Keles ilçesi Kocakovacık köyünde bulunan köy misafirhanesinin ahşap tavanına yüzlerce yıl önce yapıldığı düşünülen ahşap şekiller köyün ve bölgenin tarihini anlatıyor.

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Bursa'da asırlık sır! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Yüzlerce yıl önce kimin tarafın yapıldığı bilinmeyen ahşaba işlenmiş şekiller bölgede yaşamış hayvanları ağaçları, kullanılan alet ve edevatları temsil ettiği düşünülüyor.

Bursa'da asırlık sır! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Onlarca şekli inceleyen köylüler köylerinin yüzlerce yıl önceki yaşantısını çözmeye çalışıyor. 600 yıllık olduğu tahmin edilen köy evi ise ziyaret edilenler tarafından hayranlıkla inceleniyor.

Bursa'da asırlık sır! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kocakovacık köyü Dernek Başkanı Mustafa Ferik, "Köyümüzün tarihi çok eski, bölgede Osmanlı kuruluşundaki 3'üncü Yörük çadırını kuran köy bizimkisi bizim köyümüz ipekyolu üzerinde bulunuyor.

Bursa'da asırlık sır! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Köyümüzde bulunan misafir evi ise yüzlerce yıllık tarihi var evin içinde bulunan eş işçiliği ahşaptan işlenmiş semboller var bu semboller yüzlerce yıl buralarda yaşamış hayvanları, ağaçları, el aletlerini ve bilmediğimiz şeyleri anlatıyor.

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