Bursa'da asırlık sır! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Köyümüzde bulunan misafir evi ise yüzlerce yıllık tarihi var evin içinde bulunan eş işçiliği ahşaptan işlenmiş semboller var bu semboller yüzlerce yıl buralarda yaşamış hayvanları, ağaçları, el aletlerini ve bilmediğimiz şeyleri anlatıyor.