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Yanan oklarla avlayıp, kuma gömdüler! O turistin günlüğü gün yüzüne çıktı
Yanan oklarla avlayıp, kuma gömdüler! O turistin günlüğü gün yüzüne çıktı
Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel yaşamlarını sürdürüyorlar. ABD'li rahip John Chau, misyonerlik faaliyetleri yürütmek için gittiği Kuzey Sentinel Adası'nda, daha önce kendilerine yaklaşan herkesi öldüren kabile tarafından öldürülmüştü. John Chau'nun günlüğü gün yüzüne çıktı ve yazdıkları dehşete düşüren cinsten...
19.05.2020 10:14
- Son Güncelleme: 19.05.2020 10:15
Arkadaşları, sosyal medyadaki takipçileri ve ailesi, John Chau'yu gerçek bir maceraperest olarak görünüyordu.
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John, ergenlik yıllarında açık havaya karşı bir tutku geliştirmişti ve zorlu yürüyüşünden ve seyahatlerinden fotoğraflar çekerek yakınlarıyla paylaşırdı.
John, dünyanın en uzak köşelerini ziyaret etmek, arşınlamadık yer bırakmamak arzusundaydı. Genç adamın bir diğer arzusu ise, Hristiyanlığı yaymaktı.
Pek çok ülkeyi ziyaret eden John'un son yolculuğu, binlerce yıldır tüm insanlardan ve dış dünyadan kaçınan, gezegendeki en izole kabilelerden birinin yaşadığı adaya oldu. Ancak onları ziyaret etmek istediği bu gün, onun son günüydü ve hayatına mal olan bir karardı.
26 yaşındaki John en son, onu Hint Okyanusu'nun uzak bir köşesinde bulunan Kuzey Sentinel Adası'na bırakan bir grup balıkçı tarafından canlı olarak görüldü.