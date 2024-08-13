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Bursa'da acı olay: Motor kazası 25 yaşındaki genci hayattan kopardı

Bursa'da hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Soylu hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 10:01 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 10:01
Bursa’da acı olay: Motor kazası 25 yaşındaki genci hayattan kopardı 1

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü 25 yaşındaki Oğuzhan Soylu hayatını kaybetti.

Bursa’da acı olay: Motor kazası 25 yaşındaki genci hayattan kopardı 2

Kaza, saat 07.30 sıralarında İznik Gölü yolunda meydana geldi. 77 ACA 531 plakalı motosikleti ile Orhangazi'den İznik Gölü yönüne giden Oğuzhan Soylu, göl yolu üzerinden ana yola çıkış yapmak isteyen Abdülmacit Kazancıoğlu (55) idaresindeki 16 ARS 964 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Bursa’da acı olay: Motor kazası 25 yaşındaki genci hayattan kopardı 3

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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