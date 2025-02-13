Burdur’da korkunç olay! Ağabeyini tüfekle vurdu: Cinsel saldırıda bulunmak istedi

Ferhat Karaca ise "Yayladaki kulübede Ahmet, Cihan ve ben birlikte kalıyorduk. Olaydan bir gün önce ekmek almak için köye gittim. O gün kulübede değildim. Köyde ailemin yanında kaldım. Ölen Cihan'ın bana karşı bir eylemi olmadı. Olayı sabah duydum" dedi. Duruşmada, baba Ahmet Karaca ve anne Alime Karaca, oğulları arasında husumet olmadığını anlatarak, şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti duruşmayı 24 Nisan'a erteledi. Adliye çıkışında gazetecilere konuşan baba Ahmet Karaca, "İfadelerimizi verdik. Kim ister ki evladından biri ölsün, biri öldürsün. Yaylada olmuş olay" dedi.