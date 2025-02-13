Berat nedir, o gece neler oldu? Berat Kandili faziletleri ve önemi

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili, 2025 yılında 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecektir. Bu gece, duaların kabul edildiğine, günahların bağışlandığına ve rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığına inanılır. İşte Berat Kandili faziletleri ve önemi…

BERAT NEDİR? 🔴 İslam inancına göre "Berat" kelimesi, temize çıkma, kurtuluş ve af anlamlarına gelir. Müminler, bu mübarek geceyi ibadet, dua ve tövbe ile değerlendirerek manevi kazanımlar elde etmeye çalışır.

BERAT NE DEMEK? 🔴 "Berat" kelimesi, Arapça kökenli olup "Berae" fiilinden türemiştir. Anlamı ise, iki şey arasında bağın kopması, bir yükümlülükten kurtulma ya da sorumluluğun bulunmaması şeklinde açıklanabilir. 🔴 Berat gecesi, Allah'ın affının ve rahmetinin kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek bir gecedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu gecede yapılan ibadet ve duaların müminlerin bağışlanmasına vesile olacağını müjdelemiştir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? 🔸 İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek günlerden biri olan Berat Kandili, her yıl Şaban ayının 15. gecesinde idrak edilmektedir. Üç ayların manevi atmosferinde yer alan bu özel gece, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilir.