Berat nedir, o gece neler oldu? Berat Kandili faziletleri ve önemi

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili, 2025 yılında 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecektir. Bu gece, duaların kabul edildiğine, günahların bağışlandığına ve rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığına inanılır. İşte Berat Kandili faziletleri ve önemi…
BERAT NEDİR?
🔴 İslam inancına göre "Berat" kelimesi, temize çıkma, kurtuluş ve af anlamlarına gelir. Müminler, bu mübarek geceyi ibadet, dua ve tövbe ile değerlendirerek manevi kazanımlar elde etmeye çalışır.
BERAT NE DEMEK?
🔴 "Berat" kelimesi, Arapça kökenli olup "Berae" fiilinden türemiştir. Anlamı ise, iki şey arasında bağın kopması, bir yükümlülükten kurtulma ya da sorumluluğun bulunmaması şeklinde açıklanabilir.
🔴 Berat gecesi, Allah'ın affının ve rahmetinin kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek bir gecedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu gecede yapılan ibadet ve duaların müminlerin bağışlanmasına vesile olacağını müjdelemiştir.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
🔸 İslam âleminin heyecanla beklediği mübarek günlerden biri olan Berat Kandili, her yıl Şaban ayının 15. gecesinde idrak edilmektedir. Üç ayların manevi atmosferinde yer alan bu özel gece, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilir.
BERAT KANDİLİ HANGİ GECE?
🔶 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 2025 yılında Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe gününe denk gelmektedir. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu gecede, ibadet ve dualara daha fazla vakit ayrılarak manevi kazanımlar elde edilmeye çalışılır.
"Peygamber Efendimizin (SAV), "Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şâban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" dediği hadis kaynaklarında yer almaktadır."
(Tirmizî, "Savm", 39; İbn Mâce, "İkametü's-salât", 191)
Hadiste şöyle ifade eder: "Şaban ayının 15'i geldiğinde gecesini ibadetle geçirin, gündüzünü de oruç tutun. Şunu bilin ki o gece akşam olduktan sonra Allah Teala yeryüzüne rahmetiyle nüzul eder ve seslenir: Yok mudur günahının bağışlanmasını isteyen onu bağışlayayım. Yok mudur Benden rızık talep eden ona rızık vereyim. Yok mudur derdi olan onu derdinden kurtarayım. İşte böylece tan yeri ağarıncaya kadar Allah Teala insanlara bu manada imkan sunar.
BERAT GECESİ'NDE ÇEKİLECEK TESPİHLER
Müminler, Berat Kandili'nde affa nail olmak için tövbe eder, Kur'an-ı Kerim okur, namaz kılar ve zikirle meşgul olurlar. Bu mübarek gecede okunacak tespihler ise şöyledir.
Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym.
Lâ ilâhe illallah
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed
Estağfirullah
Sübhanallah
Elhamdülillâh
Allahu ekber
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
BERAT KANDİLİ ÖNEMİ
Berat Gecesi, İslam alemi için en kıymetli ve bereketli gecelerden biridir. Bu mübarek gecenin fazileti, kaderin yazıldığı anlardan biri olmasından kaynaklanır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v), Berat Gecesi'nin önemini şu sözlerle ifade etmiştir:
"O yıl dünyaya gelecek her çocuğun ismi bu gece yazılır.
O yıl vefat edecek kişilerin isimleri deftere kaydedilir.
İnsanların rızıkları bu gece takdir edilir.
O geceye kadar yapılan ameller Allah'a arz edilir."
BERAT GECESİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?
🔶 Berat Kandili, manevi değeri yüksek, bereket ve rahmetle dolu mübarek gecelerden biridir. Bu gecede amel defteri yazılır; o yıl içinde doğacak ve vefat edecek kişiler belirlenir, rızıklar takdir edilir. Arapça kökenli "Berat" kelimesi, "berâet" yani arınma, temize çıkma anlamına gelir. Aynı zamanda "Rahmet Gecesi" olarak da anılan bu mübarek gece, affın ve bağışlanmanın kapılarının sonuna kadar açıldığı özel bir zaman dilimi olarak kabul edilir.
(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır)