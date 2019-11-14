Bunu yapmak için işten çıktı! Şimdi para basıyor...
Manisa'da yaşayan Emrah Bilgi isimli vatandaşın, 9 yıl önce hobi amaçlı olarak başladığı "orman tavuğu" olarak da bilinen "Brahma" cinsi horoz ve tavuk yetiştiriciliği geçim kaynağı oldu. Çizme fabrikasında çalışan Bilgi işini bırakırken, geçen yıl sattığı tavuk, horoz ve yumurtalarından toplam 200 bin lira kazandığını belirterek; "Bu tavukların yumurtaları iriliğine göre 35-40 liradan satılıyor." dedi.
3 bin lira kredi çekerek, Romanya'dan 'Brahman' cinsi 3 tavuk civcivi ve 1 horoz getirtip, tek katlı evinin bahçesinde yaptığı kümeste yetiştirmeye başladı. Civcivler yetişip tavuk oldu. Zamanla tavuk ve horozlarının sayısını çoğaltan Bilgi, yumurtaları ve yavrularını satmaya başladı. Bunun üzerine Bilgi, işi daha da büyütüp, evinin 100 metrekarelik bahçesindeki kümesi de genişletti.