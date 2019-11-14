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Bunu yapmak için işten çıktı! Şimdi para basıyor...

Manisa'da yaşayan Emrah Bilgi isimli vatandaşın, 9 yıl önce hobi amaçlı olarak başladığı "orman tavuğu" olarak da bilinen "Brahma" cinsi horoz ve tavuk yetiştiriciliği geçim kaynağı oldu. Çizme fabrikasında çalışan Bilgi işini bırakırken, geçen yıl sattığı tavuk, horoz ve yumurtalarından toplam 200 bin lira kazandığını belirterek; "Bu tavukların yumurtaları iriliğine göre 35-40 liradan satılıyor." dedi.

14.11.2019 12:56 - Son Güncelleme: 14.11.2019 12:56
Bunu yapmak için işten çıktı! Şimdi para basıyor...

Şehzadeler ilçesine bağlı 1900 nüfuslu kırsal Selimşahlar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Emrah Bilgi, 2010 yılında kanatlı hayvan yetiştiriciliğine başladı.

Bunu yapmak için işten çıktı! Şimdi para basıyor...

Bunun için de Cochin ve Malay ırkının melezlenmesi ile elde edilmiş, bir Asya ırkı olan, güzel ve gösterişli duruşları ile dikkat çeken 'Brahman' cinsi tavuk ve horozlara yöneldi.

Bunu yapmak için işten çıktı! Şimdi para basıyor...

3 bin lira kredi çekerek, Romanya'dan 'Brahman' cinsi 3 tavuk civcivi ve 1 horoz getirtip, tek katlı evinin bahçesinde yaptığı kümeste yetiştirmeye başladı. Civcivler yetişip tavuk oldu. Zamanla tavuk ve horozlarının sayısını çoğaltan Bilgi, yumurtaları ve yavrularını satmaya başladı. Bunun üzerine Bilgi, işi daha da büyütüp, evinin 100 metrekarelik bahçesindeki kümesi de genişletti.

Bunu yapmak için işten çıktı! Şimdi para basıyor...

FABRİKADAKİ İŞİNDEN İSTİFA ETTİ
Bilgi, 5 yıl önce çizme fabrikasındaki işinden istifa edip, kendisini tavuk ve horozlarına adadı. Aynı zamanda Türkiye Brahma Kulübü Başkanı ve Selimşahlar Mahallesi Muhtarı da olan Bilgi, yetiştirdiği tavuk ve horozlarla yarışmalara katıldı.

Bunu yapmak için işten çıktı! Şimdi para basıyor...

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından 2018 yılı Ocak ayında İstanbul'da düzenlenen Ulusal Güzellik Yarışması'nda 'Sancak' isimli 'Brahma' cinsi horozuyla birincilik elde etti.

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