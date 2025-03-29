Bunu kimse tahmin edemezdi! Çamaşır makinesinin altından ’suç tüneli’ çıktı

Olay, Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Kurtuluş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kasten yaralama, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit' suçlarından 2021 yılından bu yana firari olarak aranan 51 yaşındaki İ.H.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.