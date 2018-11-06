Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk gencinin göğsünde dinledi.

Babası gibi avukat olan İliya Zhekov, 2017 yılının Mayıs ayında aniden rahatsızlandı. Beyninde tümör olduğunu öğrenen genç, ameliyat için Türkiye'ye geldi. Ameliyatın ardından iyileştiği ve normal hayatına devam edebileceği söylenen gence, ilaçlı MR ile görüntüleme yapıldı.

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