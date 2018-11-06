Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk gencinin göğsünde dinledi

Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk gencinin göğsünde dinledi... İliya Zhekov, geçen yıl Türkiye'de geçirdiği beyin tümörü ameliyatının ardından komaya girdi, beyin ölümü gerçekleşti. 26 yaşındaki gencin ailesi, hayatlarının en zor kararını alarak, oğullarının organlarını bağışladı. Türkiye'de bir Türk kızı ile nişanlı olan Zhekov'un kalbi 27 yaşındaki Hakan Ok'a nakledildi. Bir yıldır evlat acısı yaşayan anne, Türkiye'ye gelerek bir çocuk babası Ok ile buluştu ve oğlunun kalbinin atışlarını dinledi. "Oğlumun çok iyi bir kalbi vardı" diyen anne Plamena Zhekova gözyaşları içinde "Bağışladığımız ilk günden beri, bu tanışmayı kabul etmeleri için dua ettim" dedi.

6 Kasım 2018 Salı, 13:13:15 Güncelleme: 14:18:09
Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk gencinin göğsünde dinledi.
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Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk gencinin göğsünde dinledi.

Babası gibi avukat olan İliya Zhekov, 2017 yılının Mayıs ayında aniden rahatsızlandı. Beyninde tümör olduğunu öğrenen genç, ameliyat için Türkiye'ye geldi. Ameliyatın ardından iyileştiği ve normal hayatına devam edebileceği söylenen gence, ilaçlı MR ile görüntüleme yapıldı.

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Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk gencinin göğsünde dinledi.
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Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk gencinin göğsünde dinledi.

MR 40 gün sonra tekrarlandı ancak ikinci görüntülemede Zhekov'un vücudu ilaca tepki verdi. İliya Zhekov beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Zhekov'un tüm çabalara rağmen beyin ölümü gerçekleşti. A

Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk gencinin göğsünde dinledi.
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Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk gencinin göğsünde dinledi.

ile, doktorlara organ bağışı yapmak istediklerini söyledi. Doktorların da onayıyla baba Boyan Zhekov, "Hayatımın en zor imzası" dediği oğlunun organlarını bağışladığını gösteren imzayı attı.

Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk gencinin göğsünde dinledi.
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Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk gencinin göğsünde dinledi.

KALBİ, 7 AYDIR YOĞUN BAKIMDA OLAN TÜRK GENCE NAKLEDİLDİ

İliya Zhekov'un kalbi, 7 aydır yoğun bakımda organ bekleyen Hakan Ok'a nakledildi.

Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk gencinin göğsünde dinledi.
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Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk gencinin göğsünde dinledi.

Aradan 1 yıl geçti. Oğlunun kalbinin nakledildiği genci merak eden anne Plamena Zhekova'nın bu isteği doktorları tarafından Hakan Ok'a iletildi.

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