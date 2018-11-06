Duygu dolu anlar... Tek tek kalbini dinlediler 06 Kasım 2018, Salı

Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını Türk gencinin göğsünde dinledi... İliya Zhekov, geçen yıl Türkiye’de geçirdiği beyin tümörü ameliyatının ardından komaya girdi, beyin ölümü gerçekleşti. 26 yaşındaki gencin ailesi, hayatlarının en zor kararını alarak, oğullarının organlarını bağışladı. Türkiye'de bir Türk kızı ile nişanlı olan Zhekov’un kalbi 27 yaşındaki Hakan Ok’a nakledildi. Bir yıldır evlat acısı yaşayan anne, Türkiye’ye gelerek bir çocuk babası Ok ile buluştu ve oğlunun kalbinin atışlarını dinledi. “Oğlumun çok iyi bir kalbi vardı" diyen anne Plamena Zhekova gözyaşları içinde “Bağışladığımız ilk günden beri, bu tanışmayı kabul etmeleri için dua ettim" dedi.