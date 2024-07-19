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Bulaşık Makinesinin ömründen en az 5 yıl götürüyor! Garantiniz yanmasın

Bulaşık makineleri, günlük yaşamı kolaylaştıran vazgeçilmez yardımcılarımızdan biri haline geldi. Ancak, son dönemde popülerleşen doğal temizlik ürünleri, bulaşık makinelerinde kullanılmak için uygun olmayabilir. Uzmanlar, bu ürünlerin makinelere zarar vererek garanti kapsamı dışında kalmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor. İşte doğal temizlik ürünlerinin beklenmedik maliyetleri ve bulaşık makineleri üzerindeki etkileri hakkında bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 20:43 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 20:43
Bulaşık Makinesinin ömründen en az 5 yıl götürüyor! Garantiniz yanmasın 1

Mutfakların vazgeçilmezi bulaşık makineleri, kullanım kolaylığı ve hijyen sağlamasıyla günlük yaşamı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Ancak, son zamanlarda yükselen "doğal temizlik" trendi, bulaşık makinelerinde kullanılmaması gereken ürünlerin de tercih edilmesine neden oluyor. Bu durum, makinelerin ömrünü kısaltarak beklenmedik maliyetlere yol açabiliyor. Uzmanlar, doğal temizlik ürünlerinin bulaşık makinelerinde yaratabileceği tehlikeler konusunda tüketicileri uyarıyor.

Bulaşık Makinesinin ömründen en az 5 yıl götürüyor! Garantiniz yanmasın 2

Bulaşık Makinesinde Limon Tuzu ve Sirke Kullanmayın!

Doğal temizlik ürünleri son yıllarda popülerlik kazansa da, uzmanlar bulaşık makinelerinde bu tür ürünlerin kullanımına karşı uyarıyor. "Doğal" olduğu düşünülen limon tuzu ve sirkenin, bulaşık makinelerine ciddi zararlar verebileceği belirtiliyor.

Bulaşık Makinesinin ömründen en az 5 yıl götürüyor! Garantiniz yanmasın 3

Limon Tuzu Yerine Bulaşık Makinesi Tuzu Kullanın

Birçok kişi bulaşık makinesi tuzu yerine limon tuzu kullanmanın daha "doğal" ve ekonomik olduğunu düşünüyor. Ancak, bulaşık makinesi tuzu ve limon tuzu aynı işlevi görmüyor. Bulaşık makinesi tuzu, suyun yumuşatılması ve kireç oluşumunu engellemek için özel olarak formüle ediliyor. Limon tuzu ise bulaşık makinelerinin hassas parçalarına zarar verebiliyor.

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