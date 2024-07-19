Bulaşık Makinesinin ömründen en az 5 yıl götürüyor! Garantiniz yanmasın

Mutfakların vazgeçilmezi bulaşık makineleri, kullanım kolaylığı ve hijyen sağlamasıyla günlük yaşamı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Ancak, son zamanlarda yükselen "doğal temizlik" trendi, bulaşık makinelerinde kullanılmaması gereken ürünlerin de tercih edilmesine neden oluyor. Bu durum, makinelerin ömrünü kısaltarak beklenmedik maliyetlere yol açabiliyor. Uzmanlar, doğal temizlik ürünlerinin bulaşık makinelerinde yaratabileceği tehlikeler konusunda tüketicileri uyarıyor.

Doğal temizlik ürünleri son yıllarda popülerlik kazansa da, uzmanlar bulaşık makinelerinde bu tür ürünlerin kullanımına karşı uyarıyor. "Doğal" olduğu düşünülen limon tuzu ve sirkenin, bulaşık makinelerine ciddi zararlar verebileceği belirtiliyor.

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Limon Tuzu Yerine Bulaşık Makinesi Tuzu Kullanın

Birçok kişi bulaşık makinesi tuzu yerine limon tuzu kullanmanın daha "doğal" ve ekonomik olduğunu düşünüyor. Ancak, bulaşık makinesi tuzu ve limon tuzu aynı işlevi görmüyor. Bulaşık makinesi tuzu, suyun yumuşatılması ve kireç oluşumunu engellemek için özel olarak formüle ediliyor. Limon tuzu ise bulaşık makinelerinin hassas parçalarına zarar verebiliyor.