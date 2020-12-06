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Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Sonuca inanamayacaksınız! Hepsini makineye atın ve...

Kimisi günlük hayatımızdan olan pek çok ürün ile işleri kolaylaştırmak daha kolay. Pratik bilgiler içerisinde en ilginç olanlardan biriyle karşılaşmaya hazır olun. Sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biri olan turşu yapmak kolay ancak kıvamına gelmesi uzun bir zaman alıyor. Peki her istediğinizde turşu kurup yiyebileceğinizi ve bunu bulaşık makineniz sayesinde yapabileceğinizi söylesek? "Bulaşık makinesinde turşu mu olur?" demeyin, bakın nasıl oluyormuş.

06.12.2020 07:53 - Son Güncelleme: 06.12.2020 07:53
Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Sonuca inanamayacaksınız! Hepsini makineye atın ve...

Bulaşık makinesinde turşu kurarken, 1 litrelik kavanoz için ihtiyacınız olan malzemeler; 1 küçük çay bardağı sirke, 2 yemek kaşığı salamura tuzu, 2 bardak su, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı şeker, 5 adet sarımsak, dilediğiniz otlar ve turşuluk sebzelerdir…

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Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Sonuca inanamayacaksınız! Hepsini makineye atın ve...

BULAŞIK MAKİNESİNDE TURŞU YAPIMI HAZIRLIK AŞAMASI

* Kullanacağınız bütün malzemeleri güzelce yıkayın ve cam kavanozun içini dolduracak şekilde yerleştirin.

* Sarımsakları doğrayarak içine atın.

Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Sonuca inanamayacaksınız! Hepsini makineye atın ve...

* Bir kapta sirke, su ve tuzu birleştirin.

* Tuz iyice eriyene kadar karıştırın.

* Hazırladığınız kavanozların içine bu karışımı bütün malzemelerin üstünü tamamen kapatacak şekilde dökün.

Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Sonuca inanamayacaksınız! Hepsini makineye atın ve...

* Limon tuzunu ve şekerini ilave edin.

* Kavanoz kapaklarını sıkıca kapatın.

* Kavanozlarda temiz, yeni kapak kullanmaya özen gösterin.

* Bu işlemleri bütün kavanozlara tekrarlayın.

Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Sonuca inanamayacaksınız! Hepsini makineye atın ve...

BULAŞIK MAKİNESİNDE TURŞU KURMA YAPILIŞI

* Kavanozları boş bulaşık makinesinin alt veya üst sepetinin içinde sabitleyin.

* Kavanozların kesinlikle hava almıyor olması çok önemli.

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