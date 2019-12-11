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Bufalo yavru file saldırdı saldırmasına ama sonra... İşin sonu çok farklı bitti!

Vahşi doğadan ilginç anlar gelmeye devam ediyor. Vahşi hayvanların kavgaları ise görenleri adeta şoke ediyor. Uçsuz bucaksız Afrika topraklarında yaşanan ilginç olay böyle görüntülendi. Bir bebek fil ile bufalonun karşılaştığı o anlar kameralara yansıdı ama işin sonucu sandığını gibi bitmedi. Yavru file zor anlar yaşatan bufalo onu takip etti etmesine ama hiçbir şey umduğu gibi olmadı. Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte o anlar...

11.12.2019 13:50 - Son Güncelleme: 11.12.2019 14:09
Bufalo yavru file saldırdı saldırmasına ama sonra... İşin sonu çok farklı bitti!

Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti.

Bufalo yavru file saldırdı saldırmasına ama sonra... İşin sonu çok farklı bitti!

Bebek fili boynuz darbeleriyle hırpalayan bufalo başına geleceklerden habersizdi.

Bufalo yavru file saldırdı saldırmasına ama sonra... İşin sonu çok farklı bitti!

Bufalonun karşısına dikilen fil yavrusu yediği boynuz darbesiyle neye uğradığını şaşırıyor.

Bufalo yavru file saldırdı saldırmasına ama sonra... İşin sonu çok farklı bitti!

BUFALO NEDİR?

Bufalo (İngilizcesi Buffalo), Afrika bufalosu ve Afrika mandası olarak da bilinir. Çünkü Afrika genelinde büyük sürülerde halinde bulunurlar. Ancak Güney Afrika'da daha belirgindir. Bufalo ve su bufalosu (Asya'da bulunur) çok benzer görünse de bunların yakından ilişkili olduğu düşünülmemiştir. Afrika ormanı bufalosu, Afrika bufalosunun bir alt türü olup orman bufalosu standart bufaloların büyüklüğünün yarısı kadardır.

Bufalo yavru file saldırdı saldırmasına ama sonra... İşin sonu çok farklı bitti!

FİL NEDİR?

Fil, hortumlular takımının filgiller familyasını oluşturan memeli bir hayvandır. Geleneksel olarak Asya fili ve Afrika fili olmak üzere iki türü tanınır; ancak bazı kanıtlara dayanarak Afrika savan fili ile Afrika orman filinin de iki ayrı tür olduğu öne sürülür.

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