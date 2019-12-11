Bufalo yavru file saldırdı saldırmasına ama sonra... İşin sonu çok farklı bitti!

Vahşi doğadan ilginç anlar gelmeye devam ediyor. Vahşi hayvanların kavgaları ise görenleri adeta şoke ediyor. Uçsuz bucaksız Afrika topraklarında yaşanan ilginç olay böyle görüntülendi. Bir bebek fil ile bufalonun karşılaştığı o anlar kameralara yansıdı ama işin sonucu sandığını gibi bitmedi. Yavru file zor anlar yaşatan bufalo onu takip etti etmesine ama hiçbir şey umduğu gibi olmadı. Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte o anlar...

11.12.2019 13:50 - Son Güncelleme: 11.12.2019 14:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





