Bufalo yavru file saldırdı saldırmasına ama sonra... İşin sonu çok farklı bitti!
Vahşi doğadan ilginç anlar gelmeye devam ediyor. Vahşi hayvanların kavgaları ise görenleri adeta şoke ediyor. Uçsuz bucaksız Afrika topraklarında yaşanan ilginç olay böyle görüntülendi. Bir bebek fil ile bufalonun karşılaştığı o anlar kameralara yansıdı ama işin sonucu sandığını gibi bitmedi. Yavru file zor anlar yaşatan bufalo onu takip etti etmesine ama hiçbir şey umduğu gibi olmadı. Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte o anlar...
BUFALO NEDİR?
Bufalo (İngilizcesi Buffalo), Afrika bufalosu ve Afrika mandası olarak da bilinir. Çünkü Afrika genelinde büyük sürülerde halinde bulunurlar. Ancak Güney Afrika'da daha belirgindir. Bufalo ve su bufalosu (Asya'da bulunur) çok benzer görünse de bunların yakından ilişkili olduğu düşünülmemiştir. Afrika ormanı bufalosu, Afrika bufalosunun bir alt türü olup orman bufalosu standart bufaloların büyüklüğünün yarısı kadardır.