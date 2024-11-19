Bu rotalar içinizi ısıtacak! Kış aylarında İstanbul’da nereye gidilir, neler yapılır?

Asırlardır üzerine şiirler yazılan bir kentin kış mevsimi de bir o kadar güzeldir, değil mi... Evet, İstanbul'dan söz ediyoruz. Peki kış mevsiminde şehrin tadını çıkarmak için hangi aktiviteler yapılır, nerelere gidilir? İşte kış aylarında İstanbul'da ziyaret edebileceğiniz içinizi ısıtacak o rotalar ve yapılacaklar listesi...

Boza için İstanbul ve kış denince akla gelen ilk lezzetlerden biri şüphesiz boza. Özellikle kışın tarçın ve kavrulmuş leblebilerle servis edilen bu içeceği tatmak için en doğru adres ise Fatih'teki Vefa semti olacaktır. 1800'lü yıllardan beri geleneksel tarifiyle yapılan boza her yudumda farklı bir keyif sunuyor. Eğer İstanbul'da kışın yapılacak keyifli bir aktivite arayışındaysanız bu semte uğramayı unutmayın.