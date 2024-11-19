SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Bu rotalar içinizi ısıtacak! Kış aylarında İstanbul'da nereye gidilir, neler yapılır?

Soğuk havaların kendini göstermesiyle birlikte şehirde gidilebilecek kış rotaları araştırılıyor. Peki özellikle Kasım, Aralık aylarında İstanbul'da nereye gidilir, neler yapılır? İşte hoşunuza gidecek keyifli rotalar ve yapılacaklar listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 12:42 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 12:42
Bu rotalar içinizi ısıtacak! Kış aylarında İstanbul’da nereye gidilir, neler yapılır?

Asırlardır üzerine şiirler yazılan bir kentin kış mevsimi de bir o kadar güzeldir, değil mi... Evet, İstanbul'dan söz ediyoruz. Peki kış mevsiminde şehrin tadını çıkarmak için hangi aktiviteler yapılır, nerelere gidilir? İşte kış aylarında İstanbul'da ziyaret edebileceğiniz içinizi ısıtacak o rotalar ve yapılacaklar listesi...

Bu rotalar içinizi ısıtacak! Kış aylarında İstanbul’da nereye gidilir, neler yapılır?

Boza için

İstanbul ve kış denince akla gelen ilk lezzetlerden biri şüphesiz boza. Özellikle kışın tarçın ve kavrulmuş leblebilerle servis edilen bu içeceği tatmak için en doğru adres ise Fatih'teki Vefa semti olacaktır. 1800'lü yıllardan beri geleneksel tarifiyle yapılan boza her yudumda farklı bir keyif sunuyor. Eğer İstanbul'da kışın yapılacak keyifli bir aktivite arayışındaysanız bu semte uğramayı unutmayın.

Bu rotalar içinizi ısıtacak! Kış aylarında İstanbul’da nereye gidilir, neler yapılır?

Müzeleri gezin

İstanbul tarihi ve kültürel miraslara ev sahipliği yapan şahane bir şehir. Siz de İstanbul'da kışın yapılacak kaliteli bir aktivite arayışındaysanız rotanızı birbirinden etkileyici müzelere çevirebilirsiniz.

SON DAKİKA