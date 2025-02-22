Bu kan grubuna sahip kişiler daha yavaş yaşlanıyor

Yaşlanma, genetik faktörler, çevresel etkiler ve yaşam tarzı gibi birçok unsura bağlı olarak gelişen karmaşık bir süreçtir. Son dönemde yapılan araştırmalar, kan grubunun da yaşlanma üzerinde etkili olabileceğini ortaya koydu. Bu durum, birçok kişinin hangi kan grubunun daha geç yaşlandığına dair merakını artırdı. Uzmanlar, belirli kan gruplarının, yaşlanma belirtilerinin görülme zamanını etkileyebileceğini belirtiyor. İşte, yaşlanmayı geciktiren o kan grubuna dair detaylar…