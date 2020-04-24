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Bu görüntüler az önce geldi! Dikkat çeken detay | İstanbul'da koronavirüs sessizliği
Bu görüntüler az önce geldi! Dikkat çeken detay | İstanbul'da koronavirüs sessizliği
Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ikinci gününde ramazan ayının başlamasının da etkisiyle, cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.
24.04.2020 15:31
- Son Güncelleme: 24.04.2020 15:36
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul ramazan ayına sakin girdi.
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Avrupa Yakası'ndaki Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu ile Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar ve Kadıköy'deki cadde, meydan ve sahillerin boş olduğu gözlendi.
Kentin işlek caddelerinden Bağdat Caddesi ve Cadde Bostan'da da sessizlik hakim.
Polis ekipleri, kentin birçok noktasında önlem alarak, uygulama noktaları oluşturdu.
Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi isteniyor.