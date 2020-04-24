RAMAZAN İMSAKİYE
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Bu görüntüler az önce geldi! Dikkat çeken detay | İstanbul'da koronavirüs sessizliği

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ikinci gününde ramazan ayının başlamasının da etkisiyle, cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.

24.04.2020 15:31 - Son Güncelleme: 24.04.2020 15:36
Bu görüntüler az önce geldi! Dikkat çeken detay | İstanbul'da koronavirüs sessizliği

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul ramazan ayına sakin girdi.

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Bu görüntüler az önce geldi! Dikkat çeken detay | İstanbul'da koronavirüs sessizliği

Avrupa Yakası'ndaki Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu ile Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar ve Kadıköy'deki cadde, meydan ve sahillerin boş olduğu gözlendi.

Bu görüntüler az önce geldi! Dikkat çeken detay | İstanbul'da koronavirüs sessizliği

Kentin işlek caddelerinden Bağdat Caddesi ve Cadde Bostan'da da sessizlik hakim.

Bu görüntüler az önce geldi! Dikkat çeken detay | İstanbul'da koronavirüs sessizliği

Polis ekipleri, kentin birçok noktasında önlem alarak, uygulama noktaları oluşturdu.

Bu görüntüler az önce geldi! Dikkat çeken detay | İstanbul'da koronavirüs sessizliği

Kısıtlama kapsamı dışında kalan vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi isteniyor.

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