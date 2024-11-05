Bu besinleri 100 yıl saklayabilirsiniz! Asla bozulmuyor

Doğal afetler ve benzeri olumsuz durumlarla karşılaşabileceğimiz zamanlar yiyecek temininde zorluk yaşanabileceği dönemlerdir. Bu tür zorunlu durumlar için evde bulundurulması gerekenler arasında uzun süre bozulmayan yiyecekler dikkat çekiyor. Raf ömrü uzun olan bu besinler doğru koşullarda saklandığında yıllarca güvenle tüketilebilir. Peki bu besinler hangileri? İşte 100 yıl saklansa bozulmayacak o gıdalar...

Bal Bal doğanın mucizelerinden biri olarak bilinir. Dünyada balın bozulmadığına dair bulunan örnekler onun yıllarca güvenle tüketilebileceğini gösteriyor. Araştırmalar 3000 yıl önceki bal küplerinde bile herhangi bir bozulma olmadığını ortaya koymuştur. Bunun nedeni balın düşük su içeriği ve asitli yapısıdır. Balı doğal haliyle ve hava geçirmeyen kaplarda serin bir ortamda saklamak en iyisidir.