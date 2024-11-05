Alkollü sürücünün çarparak ölümüne neden olduğu 11 yaşındaki Zühre’nin sırası boş kaldı! | Kaçan sürücü yakalanarak tutuklandı

Sakarya'da dün feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan ve alkollü olduğu öğrenilen T.D. kontrolündeki hafif ticari araç, cadde üzerinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Zühre Deniz Akdağ'a çarptı.