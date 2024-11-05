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Alkollü sürücünün çarparak ölümüne neden olduğu 11 yaşındaki Zühre'nin sırası boş kaldı! | Kaçan sürücü yakalanarak tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün yaşanan olayda önce park halindeki araca çarparak kaçan hafif ticari araç sürücüsü ardından yaya geçidinden geçmekte olan 11 yaşındaki Zühre Deniz Akdağ'a çarptı, küçük kız tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı. Araç sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün hayattan kopardığı 6'ncı sınıf öğrencisi Zühre'nin okulunda arkadaşlarının gözleri yaşlı, boş kalan sırasına ise konulanlar ise duygulandırdı...

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 18:40 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 20:06
Alkollü sürücünün çarparak ölümüne neden olduğu 11 yaşındaki Zühre’nin sırası boş kaldı! | Kaçan sürücü yakalanarak tutuklandı

Sakarya'da dün feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan ve alkollü olduğu öğrenilen T.D. kontrolündeki hafif ticari araç, cadde üzerinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Zühre Deniz Akdağ'a çarptı.

Alkollü sürücünün çarparak ölümüne neden olduğu 11 yaşındaki Zühre’nin sırası boş kaldı! | Kaçan sürücü yakalanarak tutuklandı

Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan küçük kız refüje düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zühre Deniz Akdağ, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Alkollü sürücünün çarparak ölümüne neden olduğu 11 yaşındaki Zühre’nin sırası boş kaldı! | Kaçan sürücü yakalanarak tutuklandı

ALKOLLÜ CANİ TUTUKLANDI

Önce park halindeki araca ardından 11 yaşındaki çocuğa çarparak olay yerinden kaçan alkollü sürücü T.D. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü T.D. adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli T.D, "oKaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.lası kastla kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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