Bu besinler tam bir mucize! Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oldu!
Bu besinler tam bir mucize! Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oldu! Spor yapıyor ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için yediklerinize dikkat ediyorsanız bu listedeki bol lifli, düşük kalorili yiyecekleri kesinlikle bir yere not etmelisiniz. Doğru şekilde hazırlandığı taktirde arzu ettiğiniz kadar yemekte serbest olduğunuz besinleri sizler için derledik. Sürekli kilo alıyor ve kilo veriyorsanız siz de hayatı boyunca binlerce kez diyet yapanlar listesindesiniz demektir. Hatta bugüne kadar kafanızdan hep "Neden tadı güzel olan her şey kalorili" diye bir cümle geçiyorsanız şimdi tüm bu sıkıntınız son bulacak. Sıfır kalorili yiyecek diye bir şey yok ancak yerken endişe etmenize gerek kalmayacak yiyecekler var. İşte o besinler
Kalorisiz yiyecek ne yazık ki yok... Dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Başta da dediğim gibi kalorisiz besin yok ama düşük kalorili, yediğinizde içinizi daha ferah tutacak bazı yiyecekler var. Peki kilo aldırmayan besinler neler? İşte çatlayana kadar yeseniz bile size kilo aldırmayacak besinler...
Pırasa
100 gramı 60 kalori olan pırasa, aslında soğan ailesindendir. Zeytinyağlı yemeği, sağlıklı beslenmeye çalışan insanlar tarafından sıkça tercih edilmektedir.