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Bu besinler tam bir mucize! Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oldu!

Bu besinler tam bir mucize! Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oldu! Spor yapıyor ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için yediklerinize dikkat ediyorsanız bu listedeki bol lifli, düşük kalorili yiyecekleri kesinlikle bir yere not etmelisiniz. Doğru şekilde hazırlandığı taktirde arzu ettiğiniz kadar yemekte serbest olduğunuz besinleri sizler için derledik. Sürekli kilo alıyor ve kilo veriyorsanız siz de hayatı boyunca binlerce kez diyet yapanlar listesindesiniz demektir. Hatta bugüne kadar kafanızdan hep "Neden tadı güzel olan her şey kalorili" diye bir cümle geçiyorsanız şimdi tüm bu sıkıntınız son bulacak. Sıfır kalorili yiyecek diye bir şey yok ancak yerken endişe etmenize gerek kalmayacak yiyecekler var. İşte o besinler

19.02.2020 18:55 - Son Güncelleme: 19.02.2020 18:55
Patlayana çatlayana kadar yiyin! Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte kilo aldırmayan besinler

Kalorisiz yiyecek ne yazık ki yok... Dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Başta da dediğim gibi kalorisiz besin yok ama düşük kalorili, yediğinizde içinizi daha ferah tutacak bazı yiyecekler var. Peki kilo aldırmayan besinler neler? İşte çatlayana kadar yeseniz bile size kilo aldırmayacak besinler...

Pırasa

100 gramı 60 kalori olan pırasa, aslında soğan ailesindendir. Zeytinyağlı yemeği, sağlıklı beslenmeye çalışan insanlar tarafından sıkça tercih edilmektedir.

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Patlayana çatlayana kadar yiyin! Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte kilo aldırmayan besinler

Mantar

Mantarın içerisinde birçok önemli besin vardır. Hatta vejetaryenler ve veganlar et yerine mantar tüketir. 70 gramında 15 kalori vardır.

Patlayana çatlayana kadar yiyin! Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte kilo aldırmayan besinler

Havuç

Havuç beta-karoten bakımından zengin olduğu için, vücuda bolca A vitamini sağlar. Bu yüzden de göze iyi geldiği düşünülür. 128 gramında 53 kalori vardır.

Patlayana çatlayana kadar yiyin! Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte kilo aldırmayan besinler

Kabak

124 gramında 18 kalori olan kabak, özellikle son yıllarda çıkan yeni mutfak aletleriyle, "kabak spagetti" adı altında, daha düşük kalorili beslenmek isteyen insanlar tarafından bolca tüketilmeye başlamıştır.

Patlayana çatlayana kadar yiyin! Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte kilo aldırmayan besinler

Elma

125 gram elma 57 kaloridir. İçerisinde bolca lif bulunmaktadır. Vücudunuz aldığınız bu kaloriyi de yakmak için çaba harcayacağından dolayı aslında söylediğimizden daha az kalori almış oluyorsunuz!

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