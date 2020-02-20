Coronavirüs salgını sonrası uçakta mikrop kapmamak için nereye oturulmalı? Coronavirüs salgını...

Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere 2 bin 120'ye yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 16 bin 155'e ulaştı. İngiliz Spor Enstitüsü, müsabakalardan dönen sporcular için yaptığı araştırma Coronavirüs salgını sonrası yeniden gündeme geldi.