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Coronavirüs salgını sonrası uçakta mikrop kapmamak için nereye oturulmalı? Coronavirüs salgını...
Coronavirüs salgını sonrası uçakta mikrop kapmamak için nereye oturulmalı? Coronavirüs salgını...
Özellikle uzun yolculuk yapan yolcuların uçaktaki halleri birçok yolcuyu çileden çıkartıyor. İngiliz Spor Enstitüsü, müsabakalardan dönen sporcular için yaptığı araştırma Coronavirüs salgını sonrası yeniden gündeme geldi. Coronavirüs salgının her yerde bulaşabileceği uzmanlar tarafından belirtilirken, uçakta seyahat edenler tuvalet yakınlarından uzak durulması gerektiğini belirtti. Coronavirüs salgını korkusu devam ederken uzmanların "Mikrop kapmamak için uçağın neresine oturmalı?" sorusuna verdikleri cevaplar dikkat çekti.
20.02.2020 07:19
- Son Güncelleme: 20.02.2020 07:19
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120'ye çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 864'ünün durumu ciddi olmak üzere 74 bin 576'ya yükseldi.
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Ülkede Kovid-19'a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 922'ye, müşahede altına alınanların sayısı 126 bin 363'e geriledi.
Çin'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere 2 bin 120'ye yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 16 bin 155'e ulaştı. İngiliz Spor Enstitüsü, müsabakalardan dönen sporcular için yaptığı araştırma Coronavirüs salgını sonrası yeniden gündeme geldi.
Rehberde sporculara, uçakta tuvaletlerin yakınlarındaki koltuklardan kaçınmaları ve olası hastalık taşıyıcılarıyla temas şansını en aza indirmek için pencere kenarı koltukların tercih edilmesi tavsiyesi veriliyor.
Times gazetesinin haberleştirdiği rehber sporcuların dışında, tatilcileri ve iş nedeniyle sık uçanları da ilgilendiriyor. Çünkü görece küçük bir yerde çok insanın toplanması, nemin azlığı ve havalandırma olması, uçakları mikropların yayılabilmesi için ideal ortamlar haline getiriyor.