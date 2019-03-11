Bu besinler saç dökülmesine iyi geliyor! İşte kelliğe çare o besinler...

Günümüzde birçok erkek saç dökülmesine hangi besinlerin iyi geldiğini merak ediyor. Bilimsel araştırmalar bu konuda bazı sorulara yanıt bulmaya yardımcı oluyor. Bazı besinler saç dökülmesini durdururken, bazıları ise saç çıkartıyor. Peki saç dökülmesini iyi gelen besinler neler? Saç dökülmesini hangi besinler engelliyor? İşte kelliğe çare mucizevi besinler...

11.03.2019 19:25 - Son Güncelleme: 11.03.2019 19:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





