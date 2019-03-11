Bu besinler saç dökülmesine iyi geliyor! İşte kelliğe çare o besinler...
Günümüzde birçok erkek saç dökülmesine hangi besinlerin iyi geldiğini merak ediyor. Bilimsel araştırmalar bu konuda bazı sorulara yanıt bulmaya yardımcı oluyor. Bazı besinler saç dökülmesini durdururken, bazıları ise saç çıkartıyor. Peki saç dökülmesini iyi gelen besinler neler? Saç dökülmesini hangi besinler engelliyor? İşte kelliğe çare mucizevi besinler...
11.03.2019 19:25
- Son Güncelleme: 11.03.2019 19:38
Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.
HASTALIK BELİRTİSİ OLABİLİR
Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:
Demir bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliğine bağlı saç dökülmesini durdurabilir. Demir eksikliği anemisinin karakteristik belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir.
DEMİR EKSİKLİĞİ
Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açar.
C VİTAMİNİ ÖNEMLİ
Pek çok meyve güçlü bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C vitamini bakımından zengindir ve antioksidan etkisi yaratır.